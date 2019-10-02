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Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одно их главных событий года в текстильной отрасли. Международная выставка собрала в Минске лучших мировых производителей тканей, одежды и обуви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальность форума в том, что сегодня это не только модные показы и современные инсталляции, но еще и хорошая площадка по продвижению своей продукции как на отечественном, так и на международном рынке.
Ну а центральным эпизодом выставки стало фэшн-дефиле ведущего белорусского производителя обуви «Марко», который, кстати, показал себя с весьма неожиданной стороны.
От вечной классики до смелых силуэтов. В рамках Международной выставки-ярмарки по легкой промышленности были показаны более 20 коллекций ведущих дизайнеров Беларуси.
Крупнейший обувной холдинг «Марко» представил на подиуме не только новинки обуви, но и меховую продукцию. Успешный результат сотрудничества с Витебским меховым комбинатом.
Обувной холдинг «Марко» уже давно не ассоциируется исключительно с обувью. После модернизации Витебского мехового комбината мультибренд «Марко» заботится не только о том, чтобы ноги покупателей были в тепле. Мужские, женские шубы, меховые пальто и полушубки – всё отечественного производства. Быть привлекательными и не мерзнуть зимой – вот, что значит быть в тренде.
Татьяна Ефремова, дизайнер Витебского мехового комбината:
Однако, по мнению дизайнера, ключевой элемент образа – обувь. Коллекция премиум-класса Bravo прекрасно сочетается с роскошными мехами. В показе были представлены модели круглосезонные, но акцент все же на анималистический принт даже в обуви.
Жанна Дерябина, заместитель по маркетингу холдинга «Марко»:
Я думаю, покупателям будет приятно, что это действующие модели, и он может их приобрести в наших фирменных магазинах по всей территории Беларуси.
84 фирменных магазина по Беларуси. Каждый сезон «Марко» радует своих покупателей новыми коллекциями по доступным ценам. В холдинге целых четыре обувных предприятия, которые ежегодно чувствуют в международных выставках и покоряют сердца ценителей стиля и качества.
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Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске
Новости Беларуси. Одно их главных событий года в текстильной отрасли. Международная выставка собрала в Минске лучших мировых производителей тканей, одежды и...
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