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Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

03.10.2019 18:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одно их главных событий года в текстильной отрасли. Международная выставка собрала в Минске лучших мировых производителей тканей, одежды и обуви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальность форума в том, что сегодня это не только модные показы и современные инсталляции, но еще и хорошая площадка по продвижению своей продукции как на отечественном, так и на международном рынке.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

Ну а центральным эпизодом выставки стало фэшн-дефиле ведущего белорусского производителя обуви «Марко», который, кстати, показал себя с весьма неожиданной стороны.

От вечной классики до смелых силуэтов. В рамках Международной выставки-ярмарки по легкой промышленности были показаны более 20 коллекций ведущих дизайнеров Беларуси.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

Крупнейший обувной холдинг «Марко» представил на подиуме не только новинки обуви, но и меховую продукцию. Успешный результат сотрудничества с Витебским меховым комбинатом.

Обувной холдинг «Марко» уже давно не ассоциируется исключительно с обувью. После модернизации Витебского мехового комбината мультибренд «Марко» заботится не только о том, чтобы ноги покупателей были в тепле. Мужские, женские шубы, меховые пальто и полушубки – всё отечественного производства. Быть привлекательными и не мерзнуть зимой – вот, что значит быть в тренде.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

Татьяна Ефремова, дизайнер Витебского мехового комбината:
Хотели показать, что в рамках одного холдинга можно собрать полный лук, и это всё можно купить в Беларуси. Представленная коллекция – это текущая коллекция сезонная. И, конечно, там были представлены актуальные тенденции.

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Однако, по мнению дизайнера, ключевой элемент образа – обувь. Коллекция премиум-класса Bravo прекрасно сочетается с роскошными мехами. В показе были представлены модели круглосезонные, но акцент все же на анималистический принт даже в обуви.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

Жанна Дерябина, заместитель по маркетингу холдинга «Марко»:
Портфель брендов компании «Марко» насчитывает порядка 10 брендов и суббрендов. И сегодня на площадке мы показали наши самые эксклюзивные, самые статусные и самые престижные из них: это бренд Luxury Fox – меховые изделия и бренд статусной премиальной обуви Bravo.

Я думаю, покупателям будет приятно, что это действующие модели, и он может их приобрести в наших фирменных магазинах по всей территории Беларуси.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

84 фирменных магазина по Беларуси. Каждый сезон «Марко» радует своих покупателей новыми коллекциями по доступным ценам. В холдинге целых четыре обувных предприятия, которые ежегодно чувствуют в международных выставках и покоряют сердца ценителей стиля и качества.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

* На правах рекламы

Люди в материале: Татьяна Ефремова, Жанна Дерябина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Одно их главных событий года в текстильной отрасли. Международная выставка собрала в Минске лучших мировых производителей тканей, одежды и...
 
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