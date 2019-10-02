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Более 1200 семей Минской области получили семейный капитал с начала 2019 года

03.10.2019 18:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала 2019 года семейный капитал в Минской области получили свыше 1200 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 1200 семей Минской области получили семейный капитал с начала 2019 года

Больше всего – в Борисовском, Минском и Молодечненском районах. Хорошие тенденции наметились и в Жодино. Здесь увеличилось количество браков. Что особенно радует, стало больше семей с тремя и более детьми. Так, только в 2019 году помощь получили 77 семей.

Более 1200 семей Минской области получили семейный капитал с начала 2019 года

Любовь Радашкевич, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения Жодинского горисполкома:
Семейный капитал зачисляется на депозитный счет. Для участия в данной программе необходимо подавать заявление в исполнительные комитеты семьям, в которых рождается третий и последующий дети. Реализовать его можно досрочно на платные услуги здравоохранения. На сегодняшний день на территории города Жодино никто этим не воспользовался. За период реализации программы назначено положительных решений исполкомов 550.

Всего за четыре года действия программы семейный капитал в Минской области получили свыше 11,5 тысяч многодетных семей. Это связано в том числе с расширением возможностей использования данной государственной помощи. Напомним, средства могут пойти на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечение.

Более 1200 семей Минской области получили семейный капитал с начала 2019 года

Люди в материале: Любовь Радашкевич
 
 
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Новости Беларуси. С начала 2019 года семейный капитал в Минской области получили свыше 1200 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Больше всего – в...
 
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