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Более 1200 семей Минской области получили семейный капитал с начала 2019 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С начала 2019 года семейный капитал в Минской области получили свыше 1200 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Больше всего – в Борисовском, Минском и Молодечненском районах. Хорошие тенденции наметились и в Жодино. Здесь увеличилось количество браков. Что особенно радует, стало больше семей с тремя и более детьми. Так, только в 2019 году помощь получили 77 семей.
Любовь Радашкевич, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения Жодинского горисполкома:
Всего за четыре года действия программы семейный капитал в Минской области получили свыше 11,5 тысяч многодетных семей. Это связано в том числе с расширением возможностей использования данной государственной помощи. Напомним, средства могут пойти на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечение.
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Новости Беларуси. С начала 2019 года семейный капитал в Минской области получили свыше 1200 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Больше всего – в...
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