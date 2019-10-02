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Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области

03.10.2019 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника лучшие учителя Минской области получили высшую награду «Отличник образования», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области

Торжественное мероприятие состоялось в Доме офицеров, где собрались около 650 специалистов. От каждого района – около 30 представителей. Традиционно в числе гостей – ветераны педагогического труда.

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области

Вячеслав Бобков, методист Минского областного института развития образования:
Награда для меня очень ценна и почетна, особенно в такой знаменательный день.

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области

Алена Хамицевич, директор Солигорского государственного колледжа:
Еще выше я поднялась в своем профессиональном уровне. Это стремление к тому, что можно достичь еще больших результатов.

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области

Татьяна Апранич, начальник управления по образованию Миноблисполкома:
Мы рады, мы гордимся своими педагогами, мы гордимся своими наставниками, потому что каждый день свое сердце, свои знания, свою любовь они дарят нашим детям.

Для гостей действовали фотозоны, были приготовлены музыкальные номера. Слова благодарности звучали как от руководства области, так и от детей. Главным подарком для учителей стал спектакль «Павлинка» Национального академического театра Янки Купалы.

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области

Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области

Люди в материале: Вячеслав Бобков, Алена Хамицевич, Татьяна Апранич
 
 
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника лучшие учителя Минской области получили высшую награду «Отличник образования», сообщили в программе...
 
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