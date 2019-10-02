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Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника лучшие учителя Минской области получили высшую награду «Отличник образования», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Торжественное мероприятие состоялось в Доме офицеров, где собрались около 650 специалистов. От каждого района – около 30 представителей. Традиционно в числе гостей – ветераны педагогического труда.
Вячеслав Бобков, методист Минского областного института развития образования:
Алена Хамицевич, директор Солигорского государственного колледжа:
Татьяна Апранич, начальник управления по образованию Миноблисполкома:
Для гостей действовали фотозоны, были приготовлены музыкальные номера. Слова благодарности звучали как от руководства области, так и от детей. Главным подарком для учителей стал спектакль «Павлинка» Национального академического театра Янки Купалы.
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Свои знания и любовь они дарят нашим детям: накануне Дня учителя наградили лучших педагогов Минской области
Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника лучшие учителя Минской области получили высшую награду «Отличник образования», сообщили в программе...
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