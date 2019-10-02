В Минске на Партизанском проспекте столкнулись две фуры и грузовик

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на Партизанском проспекте произошло ДТП с участием двух большегрузов.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 3 октября примерно в 15:10 по Партизанскому проспекту двигалась фура Mercedes. 33-летний водитель из-за погодных условий не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volvo, который остановился на запрещающий сигнал светофора.



Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Из-за столкновения фуру развернуло и она врезалась в «МАЗ». По факту аварии специалисты проводят проверку.

На этой дороге был затруднен выезд из Минска.



Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома