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В Минске на Партизанском проспекте столкнулись две фуры и грузовик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске на Партизанском проспекте произошло ДТП с участием двух большегрузов.
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Из-за столкновения фуру развернуло и она врезалась в «МАЗ». По факту аварии специалисты проводят проверку.
На этой дороге был затруднен выезд из Минска.
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Новости Беларуси. В Минске на Партизанском проспекте произошло ДТП с участием двух большегрузов. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 3 октября примерно в 15:10...
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