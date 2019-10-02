Мэр Бреста о планах по строительству стадиона на 30 тысяч зрителей: Уровень проработки серьезный

Источник материала: Tut.by

Планы по строительству под Брестом стадиона на 30 тысяч зрителей прокомментировал 3 октября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук во время обсуждения концепции реконструкции квартала в границах улицах Мицкевича, Куйбышева, Карбышева, Пушкинской.



Фото: Воробьев и партнеры

«Тот аншлаг, который был на игре „Динамо-Брест“ и БАТЭ сделал процесс строительства стадиона в Бресте практически необратимым. Желание многих тысяч людей быть на этой игре показало, что это реальная, хорошая тема. Я просто не имею права делиться той информацией, которая есть у меня и у Николая Николаевича Власюка (главного архитектора Бреста — TUT.BY). Но уровень проработки этого вопроса вы не представляете какой серьезный», — сообщил градоначальник, отвечая на вопрос TUT.BY.

Впервые идею строительства в Бресте стадиона озвучил директор брестского «Динамо» Виктор Радьков в июле прошлого года на пресс-конференции по случаю назначения Диего Марадоны председателем правления клуба.

Как сообщалось ранее, стадион планируют построить за городом на площадке за Каменецким кольцом. На территории объекта будут работать фудкорт и большой музей футбольной истории города.