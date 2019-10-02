Городские огороды, паркинг и фудкорты. Каким может стать квартал с «колхозным» рынком и старым автовокзалом

Источник материала: Tut.by

11 команд архитекторов из России, Беларуси и Дании отправили свои работы на конкурс проектов реконструкции квартала в границах улиц Мицкевича, Карбышева, Пушкинской, Куйбышева в Бресте. TUT.BY изучил представленные концепции и выбрал шесть самых смелых.





Городской огород, депо с торговыми павильонами и скейт-парк с амфитеатром на крыше

Архитекторы из компании Rembox показали концепцию «Базар-вокзал». Старое здание автовокзала предлагается снести, а на его месте построить большой многофункциональный центр. Перед ним, на улице Мицкевича, планируется построить депо, из которого по рельсам будут выезжать торговые павильоны для работы днем. К вечеру мобильные лотки вернутся в ангар, освобождая пространство для отдыха горожан и проведения массовых мероприятий.





Первый этаж многофункционального центра, который появится на месте старого автовокзала, предлагают отдать под торговлю, а на втором — обустроить арт-пространство, где будут проходить выставки и конференции. Третий, четвертый и пятый этажи — офисы. На кровле здания обустроят скейт-парк с амфитеатром и кинотеатром, а по улицам Куйбышева и Мицкевича проложат велодорожки.





Проектом предусмотрены также паркинги. Их уберут под землю: один разместится под вокзальной площадью, второй — под рыночной. Улица Пушкинская на участке от Куйбышево до Карбышева станет пешеходной. Главный вход в крытый рынок также претерпит изменения. Архитекторы предлагают увеличить площадку, чтобы ее можно было использовать под сцену.



Ангар, в котором будут стоять в нерабочее время торговые палатки

Торговые ряды, по мнению авторов концепции, следует «закрыть», чтобы сезонная торговля стала круглогодичной, а кровлю сделать пригодной для установки на ней солнечных батарей.

Еще одна особенность проекта — строительство дополнительного этажа на административном здании рынка для обустройства городского огорода с теплицами под огурцы и помидоры.





Фудкорты под куполом

Второй проект от компании «Воробьев и партнеры». Архитекторы поставили перед собой цель создать из квартала «пространство, которое не хотелось бы покидать». Авторы концепции предложили облагородить пространство «колхозки», добавить красок и возвести в крытом рынке второй уровень, где располагались бы фудкорты и зона отдыха. Со второго яруса посетители смогут попасть на внешнюю платформу с кафе и общественными пространствами.





Здание старого автовокзала предлагается сохранить, но разбить на два крыла пешеходной дорожкой. В одном флигеле разместится ресторан, во втором — выставочная галерея.









Единственное новое здание — это офисный центр, который предложено возвести на улице Куйбышева.





В своем проекте авторы также разработали фирменный стиль нового рынка, в котором нашла свое отражение философия ответственного отношения к сохранению природы. В новой «колхозке» не будет пластиковых пакетов. Только бумажная упаковка, авоськи и экоторбы.





Торговую и пешеходную зону «поднять», старое здание автовокзала — снести

«Брестжилпроект» предложил вынести торговую и пешеходную зону квартала на второй ярус. Ряды для сезонной торговли хотят «поднять», а под ними обустроить подземный паркинг для посетителей и наземный — для торговцев. Доступ на второй этаж обеспечат лестницы, пандусы и подъемники.



Многофункциональный комплекс на месте старого автовокзала

Здание старого автовокзала предлагают снести, а на его месте построить многофункциональный комплекс с публичным пространством на улице Мицкевича.

Ферма-теплица, колоннада и парящие светильники

Интересное предложение поступило и от коллектива архитекторов Алексея Андреюка, Евгения Лещинского, Алексея Федосенко и Давида Цибикова. Согласно концепции, рыночный квартал на Пушкинской будет встречать посетителей колоннадой под стеклянной крышей. Светлое пространство охватит существующий купол «колхозки» и покроет весь рыночный квартал.













Крытое стеклом пространство перед куполом отдадут под торговлю цветами, что придаст месту праздничный вид, а модерновые криволинейные скамейки подчеркнут свободный характер площади.





На крыше блока, обращенного на улицу Карбышева, предложено возвести городскую ферму. Здесь поставят модульные теплицы для выращивания овощей, которые брестчане смогут купить прямо с грядки. Кроме того продукция ферм будет использоваться для приготовления блюд в кафе и ресторанах, расположенных на территории квартала. Также на площадке разместятся игровые зоны для детей и площадка для студенческих воркшопов.



Парковый квартал и зеленая надземная пешеходка

Проект брестчан, которые работают на датское архитектурное бюро, предусматривает перенос торговой функции с территории нынешнего рынка на площадку старого автовокзала. Ее расчистят и построят новое многоэтажное здание, где разместятся торговые ряды и подземный паркинг. Купол рынка планируется оставить, но переоборудовать под общественное пространство.







Концепция датчан предлагает перенести торговую функцию в новое здание, построенное на месте старого автовокзала

Архитекторы предложили сохранить старое здание автовокзала, а территорию вокруг него сделать зеленой зоной с амфитеатром, игровыми, спортивными площадками и каскадными лавками. По периметру купола «колхозки» оборудуют фудкорты. Торговую территорию предложено увеличить и облагородить.



Проект москвичей

Улицу Карбышева авторы концепции хотят сделать парковой. При этом зеленая пешеходная зона разместиться над проезжей частью. Надземная «пешеходка» будет связана со вторым ярусом торговой площадки центрального рынка, зеленой зоной старого автовокзала и пешеходной частью улицы Куйбышева. Таким образом весь квартал будет реорганизован в своеобразный парк.





Обсуждение начинается

В скором времени все 11 концепций будут опубликованы на сайте Брестского горисполкома, чтобы с предложениями могли ознакомиться жители города. Власти будут изучать мнение горожан по проектам в том числе и через комментарии на интернет-сайтах. Примерно через три недели все концепции обсудят на градостроительном совете, куда планируется пригласить потенциальных застройщиков. Итоги заседания снова выложат в интернет, чтобы получить обратную связь от брестчан. Только после этого будет принято окончательное решение по проекту реконструкции квартала.

— Мы не будем спешить. Обещаю. Мы лучше 10 раз подойдем к этой теме, а потом уже выступим с каким-то предложением, — заверил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.