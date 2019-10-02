ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Она что, решила, что я Билл Гейтс?». Чего «Мисс Москва» хочет от экс-короля Малайзии после развода

03.10.2019 18:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мы уже писали о том, чем закончился скандальный союз короля Малайзии и русской модели Оксаны Воеводиной. Король подал на развод через месяц после рождения сына, но теперь модель требует финансовой компенсации за неудавшийся брак, — пишет Daily Mail.

Напомним: в 22 года Оксана победила на конкурсе «Мисс Москва», после чего ее заметил правитель Малайзии Туанку Мухаммад V Келантан Султан. После непродолжительного бурного романа на две страны король сделал девушке предложение.

Ради этой свадьбы Оксана приняла ислам и уехала вместе с мужем в Куала-Лумпур, где вскоре родила сына, которого назвали Леон. Но несмотря на счастливые фото в соцсетях Оксаны, через месяц после рождения сына супруги подали на развод.

Было предположение, что экс-супруг будет настаивать на воспитании сына в Малайзии, но он отпустил его вместе с Воеводиной в Москву и, по словам модели, не желает видеть ребенка.

Как пишет Daily Mail, причиной, по которой брак дал трещину, стало то, что Туанку Мухаммад V Келантан Султан узнал: несколько лет назад Оксана Воеводина участвовала в шоу «Каникулы в Мексике» и занималась сексом в бассейне с одним из его участников.

Для уже бывшего мужа модели и консервативной части малайзийского общества эта ситуация оказалась совершенно неприемлемой.

Развод был громким: по исламским традициям он называется «неотменяемым», т.е. бывшие муж и жена не смогут снова заключить брак, даже если сами этого захотят. Представители королевского двора даже опубликовали в Сети свидетельство о разводе, но модель по-прежнему не согласна с этим решением и предъявляет свои требования.

А заключаются они вот в чем: Оксана хочет квартиру в Москве стоимостью 96 миллионов рублей и дом в Лондоне за 640 миллионов. Кроме того, по словам девушки, ей нужны два миллиона рублей в месяц на содержание сына.

Окружение Мухаммада поделилось информацией о том, что он, узнав о требованиях россиянки, воскликнул: «Она что, решила, что я Билл Гейтс?». А по поводу двух миллионов ежемесячно мужчина пошутил: «Разве он идет в Итон (дорогая частная британская школа для мальчиков) в следующем году, что ей нужно так много денег для ребенка?».

Сможет ли россиянка добиться своего, неизвестно. Все зависит от наличия брачного контракта и того, что в нем прописано.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Король подал на развод через месяц после рождения сына, но теперь модель требует финансовой компенсации за неудавшийся брак. И речь идет об очень серьезных суммах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пудель с лицом человека. Собака прославилась своей необычной внешностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика