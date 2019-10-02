«Она что, решила, что я Билл Гейтс?». Чего «Мисс Москва» хочет от экс-короля Малайзии после развода

Источник материала: Tut.by

Мы уже писали о том, чем закончился скандальный союз короля Малайзии и русской модели Оксаны Воеводиной. Король подал на развод через месяц после рождения сына, но теперь модель требует финансовой компенсации за неудавшийся брак, — пишет Daily Mail .

Напомним: в 22 года Оксана победила на конкурсе «Мисс Москва», после чего ее заметил правитель Малайзии Туанку Мухаммад V Келантан Султан. После непродолжительного бурного романа на две страны король сделал девушке предложение.

Ради этой свадьбы Оксана приняла ислам и уехала вместе с мужем в Куала-Лумпур, где вскоре родила сына, которого назвали Леон. Но несмотря на счастливые фото в соцсетях Оксаны, через месяц после рождения сына супруги подали на развод.

Было предположение, что экс-супруг будет настаивать на воспитании сына в Малайзии, но он отпустил его вместе с Воеводиной в Москву и, по словам модели, не желает видеть ребенка.

Как пишет Daily Mail, причиной, по которой брак дал трещину, стало то, что Туанку Мухаммад V Келантан Султан узнал: несколько лет назад Оксана Воеводина участвовала в шоу «Каникулы в Мексике» и занималась сексом в бассейне с одним из его участников.

Для уже бывшего мужа модели и консервативной части малайзийского общества эта ситуация оказалась совершенно неприемлемой.

Развод был громким: по исламским традициям он называется «неотменяемым», т.е. бывшие муж и жена не смогут снова заключить брак, даже если сами этого захотят. Представители королевского двора даже опубликовали в Сети свидетельство о разводе, но модель по-прежнему не согласна с этим решением и предъявляет свои требования.

А заключаются они вот в чем: Оксана хочет квартиру в Москве стоимостью 96 миллионов рублей и дом в Лондоне за 640 миллионов. Кроме того, по словам девушки, ей нужны два миллиона рублей в месяц на содержание сына.

Окружение Мухаммада поделилось информацией о том, что он, узнав о требованиях россиянки, воскликнул: «Она что, решила, что я Билл Гейтс?». А по поводу двух миллионов ежемесячно мужчина пошутил: «Разве он идет в Итон (дорогая частная британская школа для мальчиков) в следующем году, что ей нужно так много денег для ребенка?».

Сможет ли россиянка добиться своего, неизвестно. Все зависит от наличия брачного контракта и того, что в нем прописано.