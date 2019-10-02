Юбилейная линейка, посвященная началу 10-го учебного года состоялась в Институте Третьего Возраста

Источник материала: Виртуальный Брест

3 октября 2019 года во дворе территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста собрались те, кто мудр и в душе все еще молод. Это пенсионеры - слушатели и волонтеры Института Третьего Возраста.





Поздравить с началом нового учебного года пришли почетные гости Центра: глава администрации Ленинского района г. Бреста, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь - Валентин Милошевский, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома - Инна Ступникова, заместитель главы администрации Ленинского района - Светлана Козлович, начальник отдела социальной защиты администрации Ленинского района г. Бреста Лина Бацанова, председатель районного совета ветеранов - Валентина Карпук, директор ОАО «Лазер групп», депутат Брестского городского Совета депутатов, председатель Попечительского совета центра - Сергей Соломатин, помощник депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь - Петр Тишук.





В связи с юбилейной датой, была разыграна лотерея. Гости помогли определить счастливчиков, которые заранее получили номерки участника. Все победители стали обладателями ценных призов от Центра.

На линейке были отмечены те слушатели, которые на протяжении 10 лет активно посещали занятия и достигли хороших результатов в различных сферах жизнедеятельности. Им вручили билеты слушателя Института Третьего Возраста, срок действия которого не ограничен.

Благодаря ярким выступлениям образцового художественного коллектива хора мальчиков «Певники» (руководитель Олег Нерода), детской хореографической школы искусств имени В.Н.Погодина, студии жонглирования «Жонглеры Бреста» городского центра культуры и несравненной Марины Жетеневой у всех присутствующих было великолепное праздничное настроение.