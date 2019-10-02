С личным кабинетом и бесконтактной передачей данных: как будет работать в Беларуси электронная система ЖКХ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году начнет работу первый этап единой централизованной системы учета ресурсов жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые, занимавшиеся ее разработкой, рассказали, что это значит и как будет функционировать.

По сути, это будет система электронного ЖКХ. У каждого потребителя должен быть личный кабинет, обеспечивающий удобство работы с поставщиками услуг и энергоресурсов.





Будет реализована бесконтактная передача данных с приборов учета. Ее совместят с автоматическим расчетом и начислением платы. Все это поможет уйти от лишних затрат обслуживающих организаций. В итоге тарифы будут снижаться не за счет субсидирования, а за счет сокращения издержек и повышения эффективности процессов.