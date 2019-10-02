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С личным кабинетом и бесконтактной передачей данных: как будет работать в Беларуси электронная система ЖКХ

03.10.2019 19:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году начнет работу первый этап единой централизованной системы учета ресурсов жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые, занимавшиеся ее разработкой, рассказали, что это значит и как будет функционировать.

По сути, это будет система электронного ЖКХ. У каждого потребителя должен быть личный кабинет, обеспечивающий удобство работы с поставщиками услуг и энергоресурсов.

С личным кабинетом и бесконтактной передачей данных: как будет работать в Беларуси электронная система ЖКХ

Будет реализована бесконтактная передача данных с приборов учета. Ее совместят с автоматическим расчетом и начислением платы. Все это поможет уйти от лишних затрат обслуживающих организаций. В итоге тарифы будут снижаться не за счет субсидирования, а за счет сокращения издержек и повышения эффективности процессов.

О других новостях экономики за 3 октября читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. В 2020 году начнет работу первый этап единой централизованной системы учета ресурсов жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе...
 
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