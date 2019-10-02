Чудо: избитые в РОВД работяги упекли милиционера на 3 года

пишет Еврорадио. Всего через два дня после того, как Александр Лукашенко устроил показательный разнос работы силовиков, в Горецком суде вынесли приговор младшему лейтенанту милиции Николаю Раеву. За превышение служебных полномочий он получил три года колонии. Милиционер обжаловал приговор,Еврорадио.





Что привело милиционера на скамью подсудимых? Белорусские силовые ведомства редко рассказывают СМИ о происшествиях, связанных с их сотрудниками. Другое дело — когда пострадавшие от действий милиции приходят к журналистам сами. Так мы узнали, что младшего лейтенанта Раева судили за события почти годичной давности. В ноябре 2018 года в здании Мстиславского РОВД он избил двух задержанных: Алексея Шведкова и Николая Купчина. Последнему он так повредил ногу, что пришлось наложить гипс.

Просто так паспорт не выдают

16 ноября 2018 года, Мстиславль. Двое друзей — Алексей Шведков и Николай Купчин — пришли в паспортный стол. Оба были выпившие, но идти пришлось, потому что Николаю нужен был новый паспорт:





“Я старый потерял. Наш косяк был лишь в том, что мы были выпившими, — рассказывает Купчин. — Нам начали объяснять, что так просто паспорт не выдают, нужны документы”.





На мужчин обратили внимание находившиеся в паспортном столе милиционеры. Они вызвали наряд. Так Шведков и Купчин попали в отделение. А там всё и началось:





“Мы начали доказывать свои права, спрашивать, на каком основании нас задержали. Ну и нас начали просто бить. Сперва поставили к стене, потом положили на пол и начали избивать. Лёшка [Шведков. — Еврорадио] тогда закричал, что если они не прекратят, то он вызовет прокуратуру. Ему пригрозили: что, и ты хочешь?” — продолжает Купчин.





После избиения у Купчина был сломан левый коленный сустав, пришлось обращаться к врачам.

Проступок младшего лейтенанта

Как позже установит следствие, в этом эпизоде отличился младший лейтенант милиции Николай Раев. Почти через три месяца после инцидента — 6 февраля 2019 года — он был уволен из органов внутренних дел с формулировкой “за совершение проступка, превышение служебных полномочий и применение насилия в отношении задержанных”. А уже 18 февраля стало известно, что по материалам главного управления собственной безопасности МВД по Могилёвской области возбуждено уголовное дело.





По информации с сайта УВД Могоблисполкома, Николай Раев всего за два года от старшины милиции и милиционера-водителя оперативно-дежурной службы Мстиславского РОВД дослужился до младшего лейтенанта и стал участковым инспектором милиции. Офицерское звание он получил лишь за неделю до инцидента, на торжествах по случаю Дня чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.





В Горецкий суд дело бывшего милиционера Раева поступило с обвинением по части 3 статьи 426 Уголовного кодекса "Превышение власти или служебных полномочий". 22 августа его приговорили к трём годам колонии. Парня лишили звания младшего лейтенанта и запретили на пять лет работать в органах внутренних дел.

Костяная нога

Шведков и Купчин рассказывают, что никакой уверенности, что милиционера получится привлечь к ответственности, у них не было.









Николай Раев, на фото он ещё прапорщик / Сайт Мстиславского районного исполкома





“Когда из поликлиники пропали снимки моей ноги и амбулаторная карта, то я подумал, что хотят замять дело. В суде адвокат Раева потребовала повторный снимок. Я, конечно, сделал. И она такая: “На повторном снимке повреждений нет”. Конечно, нет, сколько ж уже времени прошло, больше полугода”, — рассказывает Купчин.





После того как Николаю Раеву дали три года колонии, пострадавшие успокоились.





“Я боялся, что ему дадут условное или домашний арест какой. Или какая другая замена. Но тут — уголовный срок. Приговор обжаловать не буду, доволен и этим”, — заявляет Алексей Шведков.

Один бил, семеро держали?

По словам пострадавших, в избиении участвовал не только Раев. Например, несколько сотрудников РОВД держали их. Но остальные семь милиционеров проходили по делу только как свидетели:













“Нас держали по двое, хотя любой из работников мог остановить это всё. Мог не дать наносить удары. Как-то остановить Раева. Но никто этого не сделал. И никто не понёс наказания за это, — говорит Шведков. — Я очень рад и надеюсь, что в Мстиславском РОВД будет проверка”.





Пострадавшие приговором довольны. Они боялись, что поскольку судят милиционера, то ему могут дать условное или и вовсе замять дело. Правда, три года — наименьший срок, которым можно наказать за превышение полномочий, сопряжённое с насилием.