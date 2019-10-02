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В Минск приедет "Барселона"

03.10.2019 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женский футбольный клуб "Минск" сыграет с "Барселоной". Таковы результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

"Минск" и "Барселона"  сыграют на стадии 1/8 финала турнира. Белорусский клуб впервые будет играть на столь высоком уровне. "Барселона" же выходила в финал прошлогоднего турнира.

Первый матч пройдет 16 или 17 октября в Испании, ответный  -  в Минске 30 или 31 октября, пишет interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
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Женский футбольный клуб "Минск" сыграет с "Барселоной". Таковы результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
 
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