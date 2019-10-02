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В Минск приедет "Барселона"
Источник материала: Партизан
Женский футбольный клуб "Минск" сыграет с "Барселоной". Таковы результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
"Минск" и "Барселона" сыграют на стадии 1/8 финала турнира. Белорусский клуб впервые будет играть на столь высоком уровне. "Барселона" же выходила в финал прошлогоднего турнира.
Первый матч пройдет 16 или 17 октября в Испании, ответный - в Минске 30 или 31 октября, пишет
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Женский футбольный клуб "Минск" сыграет с "Барселоной". Таковы результаты жеребьевки Лиги чемпионов.
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