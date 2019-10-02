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Трагедия в Париже: глухонемой мужчина убил четырех полицейских в Париже, после чего его застрелили

03.10.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападение полицейского на сослуживцев в префектуре полиции Парижа привело к гибели пяти человек, включая самого нападавшего, сообщают французские СМИ.

Жертвами нападения стали четыре находившиеся в префектуре человека, среди них - минимум одна женщина. По некоторым данным, все они - сотрудники полиции.

Затем стражи порядка застрелили нападавшего во дворе префектуры.

Ранее в четверг сообщалось, что неизвестный напал на сотрудников полиции в отделении полиции, расположенном на острове Сите в центре Парижа.

По сообщениям местных СМИ, нападавший сам также работал в этом отделении, он занимался административной работой. Телеканал BFMTV утверждает, что напавший - 45-летний инвалид, предположительно - глухонемой.


В качестве основной версии нападения следователи рассматривают внутренний конфликт между сослуживцами.

Территория вокруг места происшествия оцеплена, ближайшая станция метро закрыта.
 
 
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Нападение полицейского на сослуживцев в префектуре полиции Парижа привело к гибели пяти человек, включая самого нападавшего, сообщают французские СМИ.
 
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