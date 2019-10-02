С 1 по 10 ноября БЖД пустит 50 дополнительных поездов

Источник материала: Вороновская газета





Запуск дополнительного транспорта связан с ноябрьскими праздниками и школьными каникулами. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

В межрегиональном сообщении начнут курсировать 42 дополнительных поезда. Они отправятся по маршрутам Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Могилев, Минск — Пинск, Могилев — Гомель, Полоцк — Минск. Появятся восемь поездов, которые будут ходить в международном сообщении. Они будут пущены по маршрутам Минск — Вильнюс — Минск, Гомель — Сновск — Гомель, Минск — Львов — Минск.

Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщении еще продолжается. Подробная информация содержится на сайте Белорусской железной дороги.

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