Новые соглашения и перспективные проекты. Гродненщина участвует во Втором Форуме регионов Беларуси и Украины

Источник материала: Вороновская газета





II Форум регионов Беларуси и Украины проходит 3-4 октября в украинском Житомире.

Беларусь заинтересована развивать сотрудничество с Украиной в промышленности, сельском хозяйстве и многих других сферах. Это прозвучало во время встречи руководителей регионов Украины и Беларуси сегодня в Житомире. Участие в заседании приняли руководители всех регионов двух соседних стран, в том числе Гродненской области.





Возглавил встречу вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. Он акцентировал внимание на том, что Украина – важный экономический партнер для нашей страны. Об этом, по словам вице-премьера, свидетельствует тот факт, что на открытии Второго Форума регионов Беларуси и Украины будут присутствовать президенты обеих стран.









– Это уникальная диалоговая площадка, – сказал Игорь Ляшенко. – Мы видим эффективность форума и отмечаем расширение экономического взаимодействия на уровне регионов и содержательности горизонтальных контактов. Украина остается важным экономическим партнером Беларуси, с которым поддерживаются торговля и кооперационные связи в различных отраслях. Мы взаимодополняем друг друга в промышленности, сельском хозяйстве, у нас общие интересы в транспортно-логистической сфере.













К слову, за последние три года товарооборот между Беларусью и Украиной вырос в общей сложности в полтора раза и в 2018 году составил порядка 5,5 миллиардов долларов. В числе главных региональных партнеров белорусской стороны остаются Ивано-Франковская и Киевская области, а также Мариуполь, Одесса, Кривой Рог. При этом, как отметил Игорь Ляшенко, потенциал экономического сотрудничества далеко не исчерпан. В дальнейшем Украина заинтересована, прежде всего, в закупке белорусской автомобильной техники, в частности, продукции таких крупных предприятий, как МАЗ и «Белкоммунмаш». Уже сегодня на улицах Житомира можно увидеть пассажирские автобусы Минского автомобильного завода.







В рамках Второго форума регионов будет подписан новый контракт на поставку более сотни троллейбусов для городов страны-соседки. В международных тендерах по обновлению парка городской техники в Украине принимают активное участие МАЗ и «Белкоммунмаш». В текущем году уже поставлены крупные партии автобусной техники в Запорожье, Николаев, начаты поставки пассажирской техники в Мариуполь, Ивано-Франковск. К инвестиционному форуму, который состоится в Мариуполе в октябре 2019 года под эгидой главы украинского государства, будут полностью поставлены в Мариуполь 64 автобуса МАЗ и готовится к подписанию контракт на поставку 72 троллейбусов «Белкоммунмаш».





Приветствовал участников встречи губернатор Житомирской области Виталий Бунечко. Он подчеркнул, что регион ведет активное сотрудничество с сотней стран мира, и Беларусь в этом списке находится в тройке лидеров. В Житомирской области работает более 370 предприятий с иностранным капиталом, в том числе белорусским. Порядка 97% всех белорусских инвестиций – это вложения в развитие промышленного бизнеса. Еще три процента задействованы в сфере торговли.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик, возглавляющая на форуме в Украине делегацию Гродненщины, пригласила главу Житомирской области посетить в следующем году Республиканскую универсальную выставку-ярмарку «Еврорегион «Неман», которая традиционно в Гродно собирает сотни участников со всего мира. Также она преподнесла в подарок от нашей области сувениры с символикой региона и книгу «Гродненщина гостеприимная», которую по заказу облисполкома подготовили журналисты редакции газеты «Гродзенская праўда».





К слову, сам Житомирский регион — активно развивается по многим сферам. На сегодняшний день в Житомирской области проживает более 1,2 миллиона человек. Через регион проходят две автомагистрали международного значения. Область владеет большими лесными ресурсами и богата на полезные ископаемые – к примеру, здесь сосредоточено порядка 80% титановых руд Украины. Активно развивается сельское хозяйство, промышленность, зеленая энергетика – в части получения солнечной энергии на данный момент здесь реализуется 7 инвестпроектов.





Что примечательно, схожесть приоритетов экономического развития тесно связывает Житомирскую область с Гродненским регионом.





Встреча руководителей регионов Украины и Беларуси стала переговорной площадкой для подписания новых договоров. Соглашение о сотрудничестве подписал со своим коллегой из украинского Тернополя и председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Главная цель документа – укрепление дружбы и взаимопонимания, а также сближение двух городов в духе толерантности и культурного сотрудничества.







Еще одним из вопросов, который обсуждался на встрече, стала реализация проекта «Развитие речного судоплавания на реках Днепр и Припять», который в перспективе призван восстановить речное судоходство между Украиной и Беларусью. Также украинская сторона высказала заинтересованность в белорусской технике для налаживания промышленного производства и расширении сотрудничества в сфере дорожного строительства.

В Житомире прошло заседание Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничества





Сегодня же в рамках Второго Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире состоялось масштабное заседание белорусско-украинского Консультативного совета делового сотрудничества. Как подчеркнули организаторы, это уже восьмое по счету заседание экспертов из двух стран. В заседании приняли участие и члены делегации Гродненской области. В частности, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, заместитель председателя – начальник управления инвестиций и внешнеэкономической деятельности комитета экономики Гродненского областного исполнительного комитета Елена Щебетко, руководители и представители СЭЗ «Гродноинвест», «Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты», «Гродномясомолпрома», ОАО «Беллакт», ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», ОАО «УКХ «Облсельхозтехника», ОАО «Вороновская сельхозтехника», ДП «Минойтовский ремонтный завод».





В рамках заседания состоялись переговоры между представителями украинских и белорусских компаний. У участников Консультативного совета была возможность расширить взаимодействие и установить новые деловые контакты по всем направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая: промышленное производство и машиностроение; сельское хозяйство; нефтехимию; энергетику и электротехнику; строительство и инфраструктуру; транспорт и туризм; фармацевтику и сферу медицинских услуг; легкую промышленность; деревообработку; информационные технологии, а также финансовый сектор и экспортно-импортные операции.











Гродно и Житомир будут расширять сотрудничество в сферах экономики, образования и культуры





В Житомире проходит Второй форум регионов Беларуси и Украины.



Встреча международного формата предусматривает рассмотрение вопросов организации украинско-белорусского партнерства. Делегация Гродненской области уже провела первые переговоры.

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой встретился с мэром Житомира Сергеем Сухомлином. Также от белорусской стороны во встрече приняли участие представители комитета экономики облисполкома, свободной экономической зоны «Гродноинвест», Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Стороны обсудили тему строительства и оборудования спортивных сооружений в регионах, строительства школ, сотрудничества в области образования. Как отметили потенциальные деловые партнеры, это одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества.





— И украинский, и белорусский бизнес могут работать намного больше, и обе страны могут получить действительно выгоду от этой работы. Например, после белорусского форума, благодаря госпрограмме, которая работает в Беларуси, город Житомир закупил первые автобусы белорусского производства – МАЗ. Они курсируют по улицам города, и очень позитивные отклики от этого проекта. — подчеркнул мэр Житомира Сергей Сухомлин.





Также украинскую сторону интересовал вопрос эффективного многолетнего сотрудничества Гродненского региона с провинциями Китая. Был озвучен тезис о перенятии опыта нашего региона украинскими коллегами в сфере развития отношений с регионами Поднебесной. На встрече также был поднят вопрос и об установлении побратимских отношений между Гродно и Житомиром в различных отраслях. Среди прочего участники Гродненской делегации пригласили украинскую сторону принять участие в будущем Республиканском фестивале национальных культур, который пройдет в Гродно в следующем году.

Гродненщина уже реализует с Украиной ряд инициатив в данном контексте.

В ноябре 2017 года Гродненский областной институт развития образования заключил договор о международном сотрудничестве и сетевом взаимодействии в области образования с Уманским государственным педагогическим университетом имени Павлы Тычины. Это дает учреждениям образования возможность взаимного участия в проводимых мероприятиях. Например, в марте этого года доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и образовательного менеджмента, профессор кафедры психологии Уманского университета имени Павла Тычины провела для педагогов Гродненской области лекцию об условиях внедрения креативных технологий обучения в учреждениях образования, а также круглый стол по основам формирования негативного общественного мнения.





В свою очередь представители Гродненского института развития образования в мае 2019 года приняли онлайн-участие в третьей международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы психодидактики: философский, психологический и педагогический аспект», организуемой Уманским государственным университетом имени Павла Тычины.

Перспективным стороны считают развитие культурных связей. Так, сегодня представителей Житомира пригласили в Гродно на Фестиваль национальных культур. А на Втором форуме регионов Беларуси и Украины творческое и культурное достояние Принеманья представляют народный ансамбль народной песни «Рукавічкі» из Обухово, мастера народного творчества из Ивья и Новогрудка, отдел ремесел и традиционной культуры Лидского районного Центра культуры и народного творчества с уникальными технологиями ткачества. Работы можно увидеть на масштабной выставке-ярмарке продукции и изделий декоративно-прикладного творчества.

В рамках форума ожидается подписание соглашений о партнерстве с Тернополем и Волынской областью.

Сельхозтехника и удобрения. Предприятия области представили свою продукцию на выставке крупногабаритной техники в Житомире





В дни проведения Второго Форума регионов Беларуси и Украины белорусская сторона представила на выставке крупногабаритной техники в Житомире продукция 15 производителей, в число которых вошли одни из крупнейших предприятий области – открытые акционерные общества «Лидагропромаш» и «Гродно Азот», активно работающие на украинском рынке.







ОАО «Лидагропроммаш» презентовало две единицы сельскохозяйственной техники – пневматическую универсальную сеялку СПУ-6Д, предназначенную практически для всех зерновых, зернобобовых и травяных культур, и сеялку точного высева СТВ-8ДУ, которая разработана специально для калиброванных семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сои. По сути, предприятие продемонстрировало качественную традиционную и ресурсосберегающую технологию земледелия.







Оригинальным образом – в прицепах крупногабаритных автомобилей – на выставке представлена продукция ОАО «Гродно Азот». К слову, удобрения, производимые предприятием, имеют серьезную востребованность на украинском рынке.







Выставка крупногабаритной техники организована Житомирской областной администрацией и Белорусской торгово-промышленной палатой. Это мероприятие демонстрирует достижения двух стран в крупном машиностроении и производстве сельхозтехники. Всего здесь представлено 75 экспонатов белорусского, украинского, и украинско-белорусского совместного производства – карьерные самосвалы, тракторы, экскаваторы, автобусы, троллейбусы, комбайны и другие виды сельскохозяйственной техники.







На втором форуме регионов Украины и Республики Беларусь Гродно и Тернополь подпишут соглашение о партнерстве

Как сообщил «ГП» заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик, соглашение о партнерстве между Гродно и украинским городом Тернополь подпишут мэр нашего города Мечислав Гой и городской глава Тернополя Сергей Надала. Главная цель документа – укрепление дружбы и взаимопонимания, а также сближение двух городов в духе толерантности и культурного сотрудничества.

Сегодня с Украиной осуществляют деятельность более 20 предприятий и организаций города. Общий объем иностранных инвестиций из Украины в Гродненский район за январь-июль 2019 года составил 566,4 тысяч долларов США. Товаропроводящая сеть на территории Украины представлена двумя субъектами, в том числе с белорусскими инвестициями – ООО «Беллакт-Украина» и ОАО «Беллакт». Успешно работает на украинском рынке ОАО «Щучинский маслосырзавод».





Основные виды товаров, реализованные предприятиями Гродненской области на украинском рынке, – минеральные удобрения, плиты предприятий деревообработки, чулочно-носочные изделия.





Основные импортеры: ООО «Белагротерминал», ООО «Содружество Транс-Агро», ОАО «Белорусская АЭС, СООО «Конте Спа», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», ОДО «фирма АВС», ОАО «Красносельскстройматериалы», ООО «Аквапак Индастриал», СООО «БелЕф-Пласт», ПТ ООО «Тайфун», ОАО «Лидахлебопродукт», ООО «Индустриятрейд», ООО «Агрогруппа Запад», ООО «Коби Транс», ООО «Солвэй Лимитед», ЧУП «Витал Агро».изделия, молочная продукция, технические масла и многое другое.

Дальнейшие контакты предусматривают развитие сотрудничества в местном самоуправлении, экономике и торговли, реализации инвестиционных программ, науки, образования и здравоохранения, культуры и искусств, туризма и спорта.

Второй форум регионов Беларуси и Украины открывается в Житомире. Как будет представлена Гродненщина?



3 и 4 октября в городе Житомир проходит Второй форум регионов Беларуси и Украины.





Первый, напомним, состоялся год назад в Гомеле. Тогда же стороны решили, что такой формат сотрудничества двух стран может стать постоянным и следующий форум примет именно Житомир.





Одним из ключевых мероприятий форума станет пленарное заседание, которое, как планируется, пройдет с участием глав двух государств. По завершении будут подписаны двусторонние соглашения.

Во время экспертного форума стороны обсудят вопросы организации украинско-белорусских отношений в политической, экономической сферах, а также в сфере безопасности. Кроме того, в первый день пройдут заседания комиссий, рабочих групп, круглые столы по самым разным вопросам. В том числе – увеличения взаимного присутствия на рынках Украины и Беларуси сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции, охраны и устойчивого использования трансграничных природных территорий, развития судоходства на Днепре и Припяти, сохранения языковой и культурной среды трансграничных территорий. Обсудят стороны проблемные вопросы взаимного товарооборота, в частности, применение санитарно-ветеринарных норм. Участники посетят выставки крупногабаритной техники, высоких технологий, робототехники, мехатроники и стартапов. Таким образом, концентрация именно практических вопросов и деловых переговоров – крайне серьезная и масштабная.





Украина – один из основных торговых партнеров

С регионами Украины у Гродненщины сложились давние крепкие связи в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, образовании, культуре и многих других сферах. Украину можно смело назвать одним из основных торговых партнеров области и по товарообороту, и по экспорту. Уже в первом полугодии объем внешней торговли товарами с регионами страны-соседки составил около 220 миллионов долларов. И этот показатель из года в год динамично растет. Особенно востребованы на украинском рынке, как показывает практика, наши минеральные удобрения, стекловолокно, чулочно-носочные изделия, лакокрасочная, пищевая и другая продукция ведущих предприятий области – открытых акционерных обществ «Гродно Азот», «Лакокраска», «Щучинский маслосырзавод», «Стеклозавод «Неман», СООО «Конте Спа».





Чтобы расширить экономическое присутствие белорусских компаний в Украине на Втором форуме регионов в состав делегации области войдут руководители ведущих промышленных предприятий Гродненщины, представители свободной экономической зоны «Гродноинвест», Гродненского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, которые смогут обсудить перспективы делового сотрудничества за столом переговоров с украинскими бизнес-компаниями. Это даст возможность для укрепления старых и налаживания новых связей в экономике, считают эксперты.

Площадка для новых соглашений

Второй день форума ознаменуется для Гродненщины подписанием двустороннего соглашения с администрацией Волынской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве по многим направлениям – от промышленности и сельского хозяйства до туристических и экологических проектов. У сотрудничества с этим регионом Украины долгоиграющие перспективы. Ведь он в числе тех областей, на которые приходится основной экспорт наших товаров. К слову, Гродненщина уже имеет соглашения о межрегиональном сотрудничестве с семью регионами Украины.





Подписанное соглашение с Волынской областью будет содействовать дальнейшему взаимному развитию торговли, производства, инвестиционных вложений. По сути, это зеленый свет не только для взаимодействия на уровне малого и среднего бизнеса, но и для создания крупных совместных предприятий, а, следовательно, – и новых рабочих мест. Уже сейчас на Гродненщине работают более 20 организаций с участием украинского капитала, а объем иностранных инвестиций из Украины в этом году составил около 570 тысяч долларов. Точки роста этого показателя весьма широки. Подписание нового соглашения только подчеркивает взаимную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении экономических связей.

Золото Принеманья

И хотя форум в основном посвящен вопросам политики, экономики и безопасности, широко будет представлен и культурный потенциал регионов. Так, в рамках мероприятия пройдет выставка-ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного творчества Беларуси и Украины. Посетить ее 3 и 4 октября смогут не только участники форума, но также жители и гости Житомира.





– Продумывая концепцию площадки нашей области, хотели показать то уникальное, что выделяет ее среди других регионов Беларуси. К примеру, у многих Принеманье ассоциируется с краем ткачества. В разных районах области распространены и восстановлены разные техники: простое двухнитовое ткачество, подвоенное, белоузорчатое и так далее. Уникальна в этом смысле Лида, где воссозданы и сохраняются все его виды. За возрождение традиционных уникальных технологий ткачества Принеманья и реализацию проекта «Ад мінулага да сучаснага» отделу ремесел и традиционной культуры районного Центра культуры и народного творчества была присвоена специальная премия Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства за 2017 год. Свое творчество, изделия, созданные современными мастерицами, лидчане представят в Житомире, – рассказала заведующая отделом традиционной культуры областного методического Центра народного творчества Ольга Шловенец. – Три мастера из Ивья и Новогрудка, в том числе народный мастер Беларуси Вера Чурейна, познакомят гостей с соломоплетением.





Конечно, невозможно оставить без внимания новогрудские вытинанки-выбиванки, традиция изготовления которых включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Помимо просто сувенирной продукции, изготовленной в традиционной технике, будут и весьма практичные вещи, например, украшения, сумки, скатерти, одежда и так далее. Кроме того, выставка будет интерактивной: желающие смогут принять участие в мастер-классах.





Песня не знает границ

Участие в форуме регионов Беларуси и Украины примет также народный ансамбль народной песни «Рукавічкі» из Обухово. Коллектив не раз представлял Гродненщину на фестивалях и праздниках в Беларуси, а также за рубежом – в России, Польше, других странах. А вот перед украинским зрителем выступать будут впервые.

– Хотим подарить нашим зрителям хорошее настроение и очень надеемся на теплый прием. Конечно, будем очень рады, если завяжутся новые контакты и это даст начало творческому сотрудничеству, – рассказала руководитель коллектива Татьяна Альферович.

Во время Второго форума регионов «Рукавічкі» представят 30-минутную программу. В их репертуаре – в основном народные белорусские песни. Исполнят «Прывітальную», лирические о любви и родном крае. А в завершении программы прозвучит шуточная «Гай зеляненькі». Кстати, эта же песня есть и в украинском фольклоре. Так что ее вместе с гродненским коллективом смогут исполнить все зрители.

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