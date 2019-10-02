В Гродненской области завершилось выдвижение кандидатов в члены Совета Республики

Источник материала: Вороновская газета





Процесс выдвижения кандидатов в члены Совета Республики в Гродненской области завершен. Сегодня совместным заседанием президиума Гродненского городского Совета депутатов и Гродненского горисполкома в числе 8 кандидатов от области выдвинут первый проректор «Гродненского государственного университета имени Янки Купалы», доктор философских наук, профессор Олег Романов.

Первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук обосновал такой выбор:

— Считаю, что членом Совета Республики должен быть человек высокопрофессиональный, хорошо знающий политическую и экономическую ситуацию в стране и за рубежом, глобализационные процессы, мировые приоритеты интеграции, который может повлиять на ход принятия решений и претворения их в жизнь. Эти качества присущи нашему кандидату.

В числе восьми кандидатов в верхнюю палату белорусского парламента от Гродненской области – ректор УО «Гродненский государственный медицинский университет» Виктор Снежицкий, директор ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь» Гродненский областной драматический театр» Игорь Гедич, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, главный редактор ГУ «Редакция « Лiдская газета» Екатерина Серафинович, заместитель директора по развитию СООО «Конте Спа» Валентин Байко, председатель СПК «Озеры Гродненского района» Александр Шишко, директор УО «Новогрудский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» Эльвира Сороко.

Активно идет и процесс подготовки к выборам в Палату представителей. Председатель Гродненской областной избирательной комиссии Владимир Хлябич рассказал подробности:

— Работа идет в плановом порядке, в соответствии с законодательством страны. Никаких нарушений выявлено не было, предупреждения никому не выносились.

В 13 окружных избирательных комиссиях области зарегистрировано 44 инициативных группы. В окружные избирательные комиссии подано 11 комплектов документов. После 7 октября начнется их проверка.