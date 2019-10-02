В Гродно по центральным улицам пройдет легкоатлетический пробег Grodno Run

Источник материала: Вороновская газета

Гродно по центральным улицам пройдет легкоатлетический пробег Grodno Run " width="600" height="400">



Grodno Run – один из этапов гродненской беговой лиги. Эти соревнования имеют международный статус и привлекательны как для профессионалов, так и для любителей бега не только из Беларуси, но и из соседних стран.





Перед стартом легкоатлетического пробега на Советской площади состоится торжественное открытие XXVIII Мемориала по спортивной ходьбе памяти заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Петра Починчука.

В пробеге Grodno Run участвовать может любой желающий. Традиционно спортсмены и любители бега будут поделены на 6-8 возрастных групп от 17 лет и младше заканчивая 70 годами и старше (юноши, девушки, мужчины, женщины). К слову, принять участие могут также и команды учебных заведений, районных центров Гродненской области, городов Беларуси.

Среди почетных гостей можно встретить коллег и друзей Петра Починчука, которые вместе развивали в Гродно спортивную ходьбу. А также активных участников бегового клуба Grodno Run, ветеранов спорта Гродненской области и Подляского воеводства (Польша).





Регистрация участников обоих стартов будет проходить 4 октября с 9.00 до 16.00 – спортивная ходьба, с 14.30 до 17.30 – легкоатлетический забег, а также накануне старта.

Спортивная ходьба (1, 2, 3, 5, 10, 20 км) и легкоатлетический пробег (5 км) проходят по маршруту: один круг по кольцу пл. Советская – возле Нового замка – ул. Замковая – пл. Советская.





Торжественное открытие соревнований на Советской площади 5 октября в 10.00.

Начало соревнований в 10.25 – XXVIII Мемориал памяти Заслуженного мастера спорта Петра Починчука по спортивной ходьбе.

Начало соревнований в 12.45 – открытый чемпионат Гродненской области по бегу на шоссе и легкоатлетический пробег Grodno Run по центральным улицам г. Гродно.

https://grodnonews.by/