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В Гродно по центральным улицам пройдет легкоатлетический пробег Grodno Run

03.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Grodno Run – один из этапов гродненской беговой лиги. Эти соревнования имеют международный статус и привлекательны как для профессионалов, так и для любителей бега не только из Беларуси, но и из соседних стран.

В Гродно по центральным улицам пройдет легкоатлетический пробег Grodno Run

Перед стартом легкоатлетического пробега на Советской площади состоится торжественное открытие XXVIII Мемориала по спортивной ходьбе памяти заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Петра Починчука.

В пробеге Grodno Run участвовать может любой желающий. Традиционно спортсмены и любители бега будут поделены на 6-8 возрастных групп от 17 лет и младше заканчивая 70 годами и старше (юноши, девушки, мужчины, женщины). К слову, принять участие могут также и команды учебных заведений, районных центров Гродненской области, городов Беларуси.

Среди почетных гостей можно встретить коллег и друзей Петра Починчука, которые вместе развивали в Гродно спортивную ходьбу. А также активных участников бегового клуба Grodno Run, ветеранов спорта Гродненской области и Подляского воеводства (Польша).

В Гродно по центральным улицам пройдет легкоатлетический пробег Grodno Run

Регистрация участников обоих стартов будет проходить 4 октября с 9.00 до 16.00 – спортивная ходьба, с 14.30 до 17.30 – легкоатлетический забег, а также накануне старта.

Спортивная ходьба (1, 2, 3, 5, 10, 20 км) и легкоатлетический пробег (5 км) проходят по маршруту: один круг по кольцу пл. Советская – возле Нового замка – ул. Замковая – пл. Советская.

В Гродно по центральным улицам пройдет легкоатлетический пробег Grodno Run

Торжественное открытие соревнований на Советской площади 5 октября в 10.00.

Начало соревнований в 10.25 – XXVIII Мемориал памяти Заслуженного мастера спорта Петра Починчука по спортивной ходьбе.

Начало соревнований в 12.45 – открытый чемпионат Гродненской области по бегу на шоссе и легкоатлетический пробег Grodno Run по центральным улицам г. Гродно.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Grodno Run – один из этапов гродненской беговой лиги. Эти соревнования имеют международный статус и привлекательны как для профессионалов, так и для любителей бега не...
 
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