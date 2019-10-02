Чемпионка мира по фристайлу среди юниоров разбилась насмерть, катаясь на горном велосипеде

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира по фристайлу среди юниоров Микайла Мартин погибла в возрасте 22 лет. Как сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS), девушка разбилась, катаясь на горном велосипеде.



Фото:facebook.com/mikimartin4

Как сообщает CTV News, несчастный случай произошел 1 октября, когда девушка каталась с другом по трассе в скалах в окрестностях родного города Сквомиш. Микайлу доставили в больницу, но спасти ее врачи не смогли.



Фото:facebook.com/mikimartin4

В 2018 году Микайла Мартин выиграла юниорский чемпионат мира в дисциплине «ски-кросс», который проходил в новозеландской Кордоне. 8 сентября спортсменка завоевала бронзовую медаль на Кубке Австралии и Новой Зеландии.