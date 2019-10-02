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Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

03.10.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Уничтожение денег – картина не для слабонервных. Измельчает машина купюры до таких маленьких кусочков, что поди разбери, что это, вообще, раньше было, рассказали в программе «Специальный репортаж».  

Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры
 

Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

Одна партия для загрузки – это около пятисот пачек. За 2,5 часа деньги превращаются в ничто.   

Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

Валерий Волков, главный специалист отделения по обслуживанию кассовой техники Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь:
Процесс происходит в автоматическом режиме. Что исключает влияние человека на процесс.

Пачки поступают сначала на предуничтожитель, там ножи круглой формы, они и режут эти деньги на небольшие фрагменты.

Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

Затем эти фрагменты поступают в гранулятор, там они измельчаются до состояния обрези мелкой. Максимальный размер – порядка 6 миллиметров.

Максимальная загрузка – до 500 килограмм, поэтому любой номинал, в любом количестве можем загружать и процесс уничтожения – абсолютно без разницы, какие это деньги будут.

Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

Затем уже. по сути, мусор прессуется в брикеты и забрасывается в специальный грузовик. 

Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры

Валерий Волков: 
Вывозятся они на захоронение, на полигон твёрдых бытовых отходов. Грубо говоря, утилизируются там они.

Так и получается, что жизнь у денег не такая уж и длинная.

Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт

Монетами мы можем пользоваться 10-15 лет, а вот купюрами в разы меньше: год-два и их ждёт ликвидация.

 

Люди в материале: Валерий Волков
 
 
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