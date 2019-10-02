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Вот так деньги превращаются в ничто. Посмотрите, как уничтожают купюры
Источник материала: СТВ
Уничтожение денег – картина не для слабонервных. Измельчает машина купюры до таких маленьких кусочков, что поди разбери, что это, вообще, раньше было, рассказали в программе
Валерий Волков, главный специалист отделения по обслуживанию кассовой техники Центрального хранилища Национального банка Республики Беларусь:
Максимальная загрузка – до 500 килограмм, поэтому любой номинал, в любом количестве можем загружать и процесс уничтожения – абсолютно без разницы, какие это деньги будут.
Затем уже. по сути, мусор прессуется в брикеты и забрасывается в специальный грузовик.
Валерий Волков:
Так и получается, что жизнь у денег не такая уж и длинная.
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Уничтожение денег – картина не для слабонервных. Измельчает машина купюры до таких маленьких кусочков, что поди разбери, что это, вообще, раньше было, рассказали в...
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