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Из хлопка и в Перми. Как печатают белорусские деньги. Видеофакт
Источник материала: СТВ
Где-где, а здесь деньги рекой текут точно. Пермская печатная фабрика. Одно из крупнейших полиграфических предприятий, рассказали в программе
Только представьте, какой соблазн у работников! Но удивитесь: для них вот эти бумажки – обычная продукция. Да и строгие правила безопасности.
В цеха посторонних пускают очень редко. Сами понимаете, изделия – вся экономика многих стран-заказчиц.
Здесь не думают по-житейски – где взять деньги, а профессионально – как их сделать? Качественно.
В своё время эта фабрика выиграла тендер. Тем самым подтвердив, что требования буду исполнены: техническое выполнение, сроки и, конечно, цена вопроса.
Андрей Курятников, заместитель генерального директора акционерного общества «Гознак»:
Всё начинается именно здесь, в 35 километрах от Перми. В Краснокамске, на бумажной фабрике.
Александр Биричевский, директор Краснокамской бумажной фабрики – филиала акционерного общества «Гознак»:
На площадке в тираж выпускают более 120 видов бумаги. В том числе и банкнотную. Машины здесь сортируют волокна, очищают, варят, отбеливают и наносят дополнительные покрытия. Участие человека в процессе производства – минимально.
Большая часть работы за оборудованием. Некоторых образцов в мире и вовсе нигде нет.
Алексей Стерлягов, главный инженер Краснокамской бумажной фабрики – филиала акционерного общества «Гознак»:
Александр Биричевский:
Кстати, есть страны, которые выбирают деньги из полимера. Пластиковые деньги.
Австралия, Румыния, Новая Зеландия, Канада, Вьетнам. В чём плюс?
Кирилл Павлов, директор Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак»:
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Где-где, а здесь деньги рекой текут точно. Пермская печатная фабрика. Одно из крупнейших полиграфических предприятий, рассказали в программе «Специальный...
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