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Пролетели как фанера над Парижем: визовый режим упростить не получится

03.10.2019 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4−5 октября 2019 года в Минске планировалось заседание министров иностранных дел стран – участниц «Восточного партнерства», в котором предусматривалось участие Федерики Могерини, министров иностранных дел «Восточного партнерства».

Пролетели как фанера над Парижем: визовый режим упростить не получится
vkurier.by
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск, запланированный на 4-5 октября, «из-за ряда изменений в повестке дня». 

Отмена визита Федерики Могерики вызвала цепную реакцию: в Минск отказались лететь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, а также глава МИД Польши Яцек Чапутович.  

Почему же высокий форум сорвался? Директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман поделился своей версией с «Белорусским партизаном»: 

- После того, как стало понятно, что не получится подписать соглашение об упрощении визового режима, на мероприятии ничего особого не планировалось; но об этом стало известно и не сегодня, и не вчера. Решение отом, что мероприятие пройдет без подписания соглашения, было принято. Недели три назад стало понятно, что соглашение подписать не удастся, поскольку документ проходит внутренние процедуры в Евросоюзе, - говорит Евгений Прейгерман. - Если ориентироваться на слова бывшего руководителя представительства Евросоюза в Минске Андриан Викторин, были ожидания и надежды на подписание соглашения об упрощении визового режима. Но еще несколько недель назад стало понятно, что подписание не состоится. Это обстоятельство стало известно почти месяц назад и объясняет только неприезд Могерини. Так почему отказались ехать в Минск министры иностранных дел стран «Восточного партнерства»?


- Ситуация получилась действительно странная. Изначально выбрана не самая удобная дата для всех сторон – пятница-субботу. А потом появилась информация, что и Яцек Чапутович (министр иностранных дел Польши. – Ред.) не может приехать по объективной причине. В итоге стало понятно, что нет смысла проводить визит, в результате которого не планируется подписание документов и на которое не смогут приехать даже не все участники, - отметил Е.Прейгерман.
 
Теги: Минск
 
 
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4−5 октября 2019 года в Минске планировалось заседание министров иностранных дел стран – участниц «Восточного партнерства», в котором предусматривалось участие...
 
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