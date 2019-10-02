Куда немцы выбрасывают мебель

И не только мебель — вообще любой крупногабаритный, громоздкий мусор, от дивана и домашнего тренажера до отслужившего свой век матраса и старого телевизора...





dw.com Но каждый в Германии знает, что речь здесь идет о шкафах, стульях, диванах, бытовых электроприборах и так далее, которые выставляют на улицу, чтобы их забрала специальная мусоросборочная машина. Или — до ее приезда — какие-то люди, которым эта мебель еще может пригодиться. И хотя это, в принципе, не было разрешено, кресло, журнальный столик и зеркало для моей первой немецкой квартиры я нашел именно таким образом. Sperrmüll означает в буквальном переводе крупногабаритный, громоздкий мусор, пишетНо каждый в Германии знает, что речь здесь идет о шкафах, стульях, диванах, бытовых электроприборах и так далее, которые выставляют на улицу, чтобы их забрала специальная мусоросборочная машина. Или — до ее приезда — какие-то люди, которым эта мебель еще может пригодиться. И хотя это, в принципе, не было разрешено, кресло, журнальный столик и зеркало для моей первой немецкой квартиры я нашел именно таким образом.

Штраф за старый стул

Ведь выставленная на улицу мебель нередко выглядит вполне прилично, а микроволновая печь или, например, пылесос — в рабочем состоянии. Они отслужили свой век, хозяева обзавелись новыми, а «просто так» выбрасывать мусор, тем более громоздкий мусор или электроприборы в Германии нельзя. За это полагается штраф. В Кельне, например, один-единственный старый стул, который вы выставили даже рядом с обычным мусорным баком, обойдется в 50 евро, а за выброшенный таким образом кухонный гарнитур придется заплатить штраф от 400 до 1500 евро.













Впрочем, все это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Ведь подобный мусор забирают в Кельне (как и почти во всех немецких городах) бесплатно. Нужно только оформить соответствующий заказ в интернете или по телефону. Вы смотрите, когда именно в вашем районе забирают крупногабаритные отходы, выбираете определенный день и галочками отмечаете, что именно будете выбрасывать: мебель, электроприборы, ковролин, строительный мусор, сучья деревьев и так далее. И до 7 часов утра в назначенный день или накануне должны выставить все это рядом с домом. Не дай бог раньше: мусосборочные машины не ездят по городу каждый день в поисках крупногабаритного мусора, и вам вполне могут влепить штраф.

Ограничения на крупногабаритный мусор

Кроме того, есть ограничения: за один раз у вас бесплатно заберут, как правило, не более трех кубометров громоздкого мусора или, например, максимум три микроволновых печи или одну стиральную машину. Если их больше, то придется делать заказ еще раз или самому отвезти вторую стиральную машину, от которой вы хотите избавиться, на пункт приема мусора, который находится на окраине Кельна. В любом случае, если вы будете сдавать мусор не в промышленных объемах, это ничего не стоит.

Как забирают громоздкий мусор

Такая система действует, разумеется, не только в Кельне, но, например, и в Дюссельдорфе. А вот в Бонне или, скажем, Мюнстере, а также в очень многих небольших городах Германии заказать вывоз громоздкого мусора нельзя. Зато здесь вывозят его четыре раза в год в определенные дни, и в эти дни все могут выставить ненужные им вещи на улицу. И тоже бесплатно.





Это определяют для себя отдельные регионы и муниципалитеты. Если, скажем, в Кельне возможный бесплатный объем — три кубометра такого мусора на семью за один вывоз, то в городе Галле — два кубометра на человека в год. А в Берлине за каждый заказ придется заплатить в зависимости от количества и объемов громоздкого мусора минимум 50 евро. Но в каждом из этих городов есть специальные пункты приема таких отходов. Для частных лиц и опять-таки - если речь идет не о промышленных объемах, это ничего не стоит.







