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Власти Ирака отключили интернет на 75% территории страны из-за протестов

03.10.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Ирака отключили интернет на 75% территории страны, в том числе в Багдаде.

Власти Ирака отключили интернет на 75% территории страны, в том числе в Багдаде. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks, которая отслеживает блокировки интернета в разных странах.

Ранее NetBlocks рассказала, что в Ираке заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерам, в частности к фейсбуку, твиттеру, инстаграму и WhatsApp.

Отключение интернета в Ираке связано с протестами против безработицы и коррупции. Акции начались в Багдаде 1 октября и распространились на другие города; в некоторых из них произошли столкновения митингующих с полицией. По последним данным, в результате протестов погибли 20 человек, более тысячи получили ранения, сообщает канал «Аль-Джазира».


В Ираке регулярно фиксируют блокировки интернета. Власти отключают его не только во время протестов, но и на период школьных экзаменов.
 
 
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Власти Ирака отключили интернет на 75% территории страны, в том числе в Багдаде.
 
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