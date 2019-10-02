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В Лидском районе пенсионерка гнала самогон, а когда увидела милиционеров, убежала

03.10.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе пенсионерка гнала самогон, а когда увидела милиционеров, убежала

В одной из деревень Лидского района правоохранителями ликвидирован очередной «бровар». На этот раз в своем доме его ввела в эксплуатацию пенсионерка 1954-го года рождения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий милиционерами была получена информация о ее противоправной деятельности. Сотрудники органов внутренних дел выбыли на место, где изъяли порядка десяти литров самогона, а также уничтожили более ста литров браги.

Стоит отметить, что дом женщины находится в конце деревни, и она своевременно заприметила приближение стражей правопорядка. К моменту их прихода пенсионерка успела скрыться. Дальнейшие мероприятия проводились в присутствии ее сына.

Проводится проверка, сообщает милиция.

 
 
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В одной из деревень Лидского района правоохранителями ликвидирован очередной «бровар». На этот раз в своем доме его ввела в эксплуатацию пенсионерка 1954-го года...
 

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