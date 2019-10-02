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Ограничение движения в Бресте в связи с проведением велогонки (по Октябрьской революции)

03.10.2019 22:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые участники дорожного движения! 4 октября в период времени с 10.30 до 17.30 часов, в связи с проведением велогонки, будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин по маршруту: агрогородок Остромечево – деревня Ратайчицы (автодорога Н-344).

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5 октября в период времени с 10.30 до 13.40 будет закрыто движение транспортных средств в Бресте по улице Октябрьской революции, на участке от улицы Волгоградской до проспекта Республики (левая и правая сторона).

Ограничение движения в Бресте в связи с проведением велогонки (по Октябрьской революции)

Планируйте маршрут своего движения заранее.

 
Теги: Брест
 
 
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  Уважаемые участники дорожного движения! 4 октября в период времени с 10.30 до 17.30 часов, в связи с проведением велогонки, будет ограничено движение транспортных...
 
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