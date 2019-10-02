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Вину не признаёт: пилоту сгоревшего в Шереметьево самолёта предъявили обвинения

03.10.2019 21:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Следственный комитет России предъявил обвинения пилоту, управлявшему лайнером, который 5 мая потерпел крушение в аэропорту «Шереметьево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

41 человек погиб. Стали известны подробности происшествия в Шереметьево

Вину не признаёт: пилоту сгоревшего в Шереметьево самолёта предъявили обвинения

Вину не признаёт: пилоту сгоревшего в Шереметьево самолёта предъявили обвинения

Максимально возможное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет. Обвиняемый свою вину не признает. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в результате жесткой посадки в аэропорту «Шереметьево» самолет, выполнявший рейс Москва-Мурманск, загорелся. ЧП унесло жизни 41 человека. Еще 10 пострадали.

Вину не признаёт: пилоту сгоревшего в Шереметьево самолёта предъявили обвинения

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Новости России. Следственный комитет России предъявил обвинения пилоту, управлявшему лайнером, который 5 мая потерпел крушение в аэропорту «Шереметьево»,...
 
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