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Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

03.10.2019 21:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Контракты на более чем полмиллиарда долларов. В Житомире подводят первые итоги II Форума регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная презентация возможностей двух стран – не только отличный способ громко заявить о себе, но и найти покупателей, что называется, без посредников.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Второй в истории белорусско-украинских отношений подобный форум объединил сотни руководителей предприятий и бизнесменов. Ну и, конечно, простые человеческие контакты, которые для соседей важны не менее, что торговые.

С последними подробностями корреспондент Юлия Бешанова.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Юлия Бешанова, корреспондент:
Говорить в Житомире об экономической выгоде и больших деньгах достаточно символично. Дело в том, что именно в этом городе Центральная рада приняла решение ввести в оборот национальную валюту – гривну. Кстати, в 2018 году ей исполнилось 100 лет. А здешняя фабрика изготавливает банкнотную бумагу для всей Европы. Так что в Житомире любят и умеют считать деньги.

Больше 1500 участников, представители 6 белорусских и 22 украинских регионов, почти десяток переговорных площадок. Так в цифрах выглядит II Форум регионов Беларуси и Украины, который 3 октября стартовал в Житомире. Деловые встречи под музыкальное сопровождение и с национальным колоритом.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

В мэрии, где утром бизнес-круги начали обсуждать новые проекты, признаются: вместить всех желающих поучаствовать в Форуме город просто не смог. К нашим компаниям интерес в Житомире практический. Побывали в Беларуси, посмотрели, чему можно поучиться, и готовы перенимать опыт.

Например, украинские дороги, как известно, оставляют желать лучшего. Сейчас белорусские дорожники активно выходят на здешний рынок и могут приступить к работе уже в 2020 году.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Сергей Сухомлин, мэр Житомира:
У нас был проголосован проект по замене фактически всего транспорта муниципального для организации, сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Мы знаем позиции белорусских компаний, поставщиков этого оборудования – они достаточно сильные.

И еще одно направление, по которому мы видим возможное сотрудничество, – это замена лифтового хозяйства. Белорусские компании активно присутствуют на украинском рынке.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин: «И украинский, и белорусский бизнес могут работать намного больше»

На улицах то и дело встречаешь белорусские автобусы. 23 новеньких МАЗа закупили в 2018 году. Кстати, это видимый результат прошлогоднего Форума регионов в Гомеле. Тогда партнеры договорились о выгодных поставках городского транспорта. После нынешнего на улицах начнут курсировать и полсотни наших троллейбусов.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Техника успешно эксплуатируется и в местных крупнейших горнодобывающих компаниях. Доля гигантов на украинском рынке – 90 %. Сегодня производитель договорился с партнерами об очередной крупной партии. В четвертом квартале в Украину уедут 10 карьерных самосвалов. Их общая стоимость превышает 12 миллионов долларов.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Пётр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»  управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:
Подписан очень серьезный документ. Есть такая украинская компания «Трибо», мы вместе с ними создали в Беларуси, в Старых Дорогах, совместное предприятие «Белтрибо». Сейчас производство с «Трибо» переносится в Республику Беларусь, в малый город Старые Дороги.

«Удалось достичь полного понимания». В рамках II Форума регионов БелАЗ договорился поставить технику в Украину

Вообще, белорусская техника в Украине хорошо знакома и пользуется большим спросом. Чтобы организовать выставку, в городе перекрывали дороги, ограничивали движение. Но это, говорят местные жители, того стоило. Экскурсии сюда начали водить еще накануне. Посмотреть действительно есть на что: 75 крупногабаритных машин, 15 белорусских производителей, 10 компаний из Украины.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Особая гордость – продукт совместного производства. Южный машиностроительный завод прочно связан кооперацией с МТЗ. В 2019 году с конвейера сойдут 300 «Беларусов» с украинским гражданством. Но и это не предел. Емкость здешнего рынка позволяет увеличить производство как минимум в 10 раз.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Виктор Гармаш, заместитель генерального директора Южного машиностроительного завода:
Белорусская сторона поставляет машинокомплекты, а мы здесь делаем сборку техники. Хотелось бы, чтобы украинское правительство поддержало участие государственной программой, передало новый импульс нашему сотрудничеству, и мы смогли бы более активно работать тогда не только на украинском рынке, но и выйти на экспорт.

К Форуму компании готовились заранее: изучали рынок, формулировали предложения. На этом предприятии в Брестской области производство сложное.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Вот это конек черепицы. Он сделан из полимеров. Как связующее звено – полимер, как наполнитель – песок.

Оба ингредиента нагревают и прессуют. Так тротуарную плитку, канализационные люки и черепицу можно «испечь» из обычных отходов полиэтилена. Разработкой специального оборудования, которое дает вторую жизнь отходам, компания занимается больше 20 лет. Имеется и собственный конструкторский отдел.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Сортировочные линии уже установлены в России, Казахстане, Прибалтике и Украине. Недавно появился интерес со стороны Тернопольской области. Следующий этап – переработка всего мусора по белорусским технологиям. А окончательное соглашение достигнуто здесь, на Форуме в Житомире.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Александр Соболевский, заместитель директора предприятия:
Этот Форум регионов для нас важен с той точки зрения, что мы еще раз покажем и расскажем, а с учетом того, что будет подписываться соглашение, то на практике покажем, что мы реально можем делать определенные вещи интересные для украинской стороны.

В условиях украинской реформы децентрализации, когда заработанные финансовые средства остаются в регионах, к возможности пригласить к сотрудничеству новых партнеров относятся серьезно. Шанс стараются не упускать. Говорят, даже между городами существуют конкуренция. Новые предприятия, контракты – всё это реальный способ заработать деньги для бюджета своего населенного пункта. Потому и договариваются о новых проектах, не дожидаясь официального старта переговоров.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Результат впечатляет. Если I Форум в Гомеле принес в копилку 100 миллионов долларов, то всего за час работы II Форум – портфель в 500 миллионов. Это восьмая часть ежегодного товарооборота двух стран.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Открылись и новые направления, по которым подписаны контракты. Это не только традиционные нефтехимия, машиностроение, это еще и строительная сфера, легкая промышленность, пищевая промышленность. То есть мы прибавляем, в том числе расширяя наш экспортный портфель, диверсифицируя, не только делая его на узком сегменте.

«Прибавили в пять раз». На II Форуме регионов Беларуси и Украины подписано соглашений на полмиллиарда долларов

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Геннадий Чижиков, глава Торгово-промышленной палаты Украины:
Я, честно сказать, не так часто встречаю на форумах, когда каждый форум идет в 5-кратном увеличении. Я боюсь даже сказать, какой должен быть объем товарооборота и подписанных контрактов в следующем году уже в Беларуси.

Уже в областной администрации обсуждали, как государство должно помогать налаживать связи. Главный тезис – не мешать, а создавать благоприятные условия для взаимодействия.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Андрей Андыкевич, генеральный директор предприятия:
Это очень интересный Форум, действительно очень правильные мероприятия, которые созданы Украиной и Беларусью. На них рассматриваются конкретные случаи, конкретные бизнесы, конкретные кейсы, с результатами. И я – один из них.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Николай Ладутько, директор ООО «Мотовело»:
У нас устойчивые партнеры в Киеве, растущая компания, которая имеет многопрофильный бизнес. Я думаю, что в ближайшее время – в октябре-ноябре – владелец этой компании должен прибыть в город Минск для подписания соглашения о создании совместного предприятия – СП Беларусь-Украина на территории Киева по сборке велопродукции.

Главное и самое ожидаемое событие Форума – пленарное заседание, которое пройдет 4 октября. На него зарегистрировались больше тысячи участников. Ожидается, что в разговоре примут участие президенты Беларуси и Украины.

Александр Лукашенко выступит 4 октября на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский лично встречаются впервые. На прошлой неделе глава белорусского государства рассказал украинским журналистам, что надеется на откровенный разговор с коллегой.

Искренний разговор на злободневные темы: подводим итоги встречи Президента Беларуси с представителями СМИ Украины

А здесь, в Житомире, в свою очередь очень верят, что город после диалога двух лидеров войдет в историю как отправная точка в урегулировании наболевшего военного конфликта.

«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече

Игорь Сухомлин:
Здесь позиция президента Лукашенко может активно помочь Украине в этом. Я думаю, что как раз на этой встрече в Житомире, возможно, будут найдены точки соприкосновения и выработана общая позиция по этой ситуации. Позиция Беларуси для нас очень важна.

Тем временем на главной пешеходной улице в цветах флагов двух стран шумела ярмарка, где белорусские и украинские песни, танцы сплетались в один затейливый орнамент. Как узор на наших вышиванках: такие разные, но такие похожие. Близким людям не нужны слова, чтобы понять и принять друг друга.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Люди в материале: Юлия Бешанова, Сергей Сухомлин, Петр Пархомчик, Виктор Гармаш, Александр Соболевский, Владимир Улахович, Геннадий Чижиков, Андрей Андыкевич, Николай Ладутько
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Контракты на более чем полмиллиарда долларов. В Житомире подводят первые итоги II Форума регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе...
 
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