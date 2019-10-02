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В Минске появилась единственная в Беларуси шахматная школа с лицензией FIDE

03.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Будущих гроссмейстеров мирового уровня начнут готовить в Минске. В столице Беларуси после переезда открылась единственная в стране шахматная школа с лицензией FIDE. Таких на планете всего около полусотни, сообщает «МИР 24».

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Переезд на новое место и обустройство заняли чуть больше месяца. На торжественную церемонию открытия в Минск приехала королева шахмат, шестикратная чемпионка мира, гроссмейстер Майя Чибурданидзе. Она отметила, что здесь для будущих чемпионов есть все условия. Сейчас в школе обучаются более 250 детей, но набор продолжается. Ребят принимают с трех лет.

«Школа имеет хорошую техническую базу. Каждый кабинет оборудован компьютерами, телевизорами. Есть зал турнирный, где совместно с федерацией сможем проводить турниры, компьютерный зал для учеников. А еще большой холл ожидания для родителей с интернетом и телевизором, на котором потом можно будет смотреть занятия-онлайн», – говорит председатель Белорусской федерация шахмат Анастасия Сорокина. В 2022 году Беларусь примет Всемирную шахматную олимпиаду.



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Теги: Минск
 
 
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Сейчас в школе обучаются более 250 детей, но набор продолжается. Ребят принимают с трех лет.
 
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