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«Из меню любой ребёнок поймёт, как по ней двигаться». Как работает интерактивная карта Беларуси

03.10.2019 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские достопримечательности онлайн. В Минске презентовали интерактивную карту нашей страны. С помощью нового электронного путеводителя можно познакомиться с государственной символикой и окунуться в историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Из меню любой ребёнок поймёт, как по ней двигаться». Как работает интерактивная карта Беларуси

Например, узнать о древних городах, расселении предков белорусов, народных промыслах, выдающихся исторических деятелях, наиболее значимых архитектурных достопримечательностях. Всё это виртуально. Работать с интерактивной картой можно через сайт либо скачав мобильное приложение.

«Из меню любой ребёнок поймёт, как по ней двигаться». Как работает интерактивная карта Беларуси

«Из меню любой ребёнок поймёт, как по ней двигаться». Как работает интерактивная карта Беларуси

Татьяна Прокопович, редактор РУП «Белкартография»:
Карта составлена таким образом, что из меню любой ребенок поймет, как по ней двигаться. Это архитектурные памятники Беларуси. Это и Мурованка, и Каложа, и Несвиж, и Мир. Это объекты, которые окутаны легендами, сказаниями, сказками.

«Из меню любой ребёнок поймёт, как по ней двигаться». Как работает интерактивная карта Беларуси

Дмитрий Круглик, менеджер проекта:
По желанию заказчика – «Белкартографии» – какие-то другие языки. Про китайский язык мы с ними уже разговаривали. Если такая надобность будет, у нас есть возможности, есть переводчики, с которыми мы сотрудничаем. Мы сможем и на китайский язык тоже перевести приложение и сайт в том числе.

В планах у «Белкартографии» – создание атласа самых великих изобретений мира. Ожидается, что он увидит свет также в бумажном и электронном виде и будет разработан до конца года.

Люди в материале: Татьяна Прокопович, Дмитрий Круглик
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские достопримечательности онлайн. В Минске презентовали интерактивную карту нашей страны. С помощью нового электронного путеводителя...
 
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