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«Из меню любой ребёнок поймёт, как по ней двигаться». Как работает интерактивная карта Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские достопримечательности онлайн. В Минске презентовали интерактивную карту нашей страны. С помощью нового электронного путеводителя можно познакомиться с государственной символикой и окунуться в историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, узнать о древних городах, расселении предков белорусов, народных промыслах, выдающихся исторических деятелях, наиболее значимых архитектурных достопримечательностях. Всё это виртуально. Работать с интерактивной картой можно через сайт либо скачав мобильное приложение.
Татьяна Прокопович, редактор РУП «Белкартография»:
Дмитрий Круглик, менеджер проекта:
В планах у «Белкартографии» – создание атласа самых великих изобретений мира. Ожидается, что он увидит свет также в бумажном и электронном виде и будет разработан до конца года.
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Новости Беларуси. Белорусские достопримечательности онлайн. В Минске презентовали интерактивную карту нашей страны. С помощью нового электронного путеводителя...
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