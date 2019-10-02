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Расписание общественного транспорта в Минске теперь можно узнать в мессенджере
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Расписание общественного транспорта в столице теперь можно узнать в мессенджере, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новый чат-бот поможет минчанам добраться в любую точку города. Нужно всего лишь отправить сообщение с номером маршрута, после чего электронный помощник уточнит вид транспорта и направление поездки, остановку и даже ближайшее время прибытия.
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Новости Беларуси. Расписание общественного транспорта в столице теперь можно узнать в мессенджере, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новый...
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