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Расписание общественного транспорта в Минске теперь можно узнать в мессенджере

03.10.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Расписание общественного транспорта в столице теперь можно узнать в мессенджере, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый чат-бот поможет минчанам добраться в любую точку города. Нужно всего лишь отправить сообщение с номером маршрута, после чего электронный помощник уточнит вид транспорта и направление поездки, остановку и даже ближайшее время прибытия.

Расписание общественного транспорта в Минске теперь можно узнать в мессенджере

Расписание общественного транспорта в Минске теперь можно узнать в мессенджере

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Новости Беларуси. Расписание общественного транспорта в столице теперь можно узнать в мессенджере, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новый...
 
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