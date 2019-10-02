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Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Удивительная история о том, как обычный полесский дуб стал местом народной памяти, а едва различимая надпись на нем положила начало уникальному расследованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные эксперты по нацарапанному на дереве тексту установили данные погибшего в 1943 году солдата. А вот обнаружили это место, где в годы войны размещался партизанский лагерь, школьники.
Она знала о нем, так сказать, заочно. Ведь своего дедушку Наталья Задорожная никогда не видела. Бабушка рассказывала, что до войны он был директором школы. Был призван на защиту Родины, но с поля боя так и не вернулся – погиб. Сухие геофакты из «похоронки», без деталей – на западе Беларуси. А вот где конкретно, родные и близкие не знали больше семи десятилетий. Пока внучке в Краснодарский край не прилетела весточка с координатами – места, где партизан Павел Осипов навсегда сложил свое оружие.
Наталья Задорожная, жительница Краснодарского края (Россия):
Ниточкой, которая привела к ответам на эти вопросы, стала едва различимая надпись на дубе. Так случилось, что природный памятник стал надгробием.
Расшифровали ее судэксперты. А вот обнаружили место бывшего партизанского лагеря школьники. Вместе с ним и стихийное кладбище неподалеку. Ведь бойцов во время войны так и хоронили – посреди леса.
Петр Бутрим, СТВ:
Сергей Катков до сих пор не может поверить, что среди них был и его дед, судьба которого семье была неизвестна почти 80 лет. К тому самому дереву-обелиску внук партизана прилетел из Хабаровского края – за 8 тысяч километров.
Сергей Катков, житель Хабаровского края (Россия):
В братскую могилу деревни Мохро партизаны были перезахоронены еще в 1951 году. Под именем – неизвестные. Но благодаря нацарапанной на дубе фамилии и работе с архивом определить имена многих погибших стало значительно легче.
Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельисполкома:
А значит, на некогда безымянной братской могиле в скором времени появятся еще несколько табличек. Ведь лучше поздно, чем никогда.
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Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда
Новости Беларуси. Удивительная история о том, как обычный полесский дуб стал местом народной памяти, а едва различимая надпись на нем положила начало уникальному...
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