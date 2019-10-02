ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

03.10.2019 22:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Удивительная история о том, как обычный полесский дуб стал местом народной памяти, а едва различимая надпись на нем положила начало уникальному расследованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Местные эксперты по нацарапанному на дереве тексту установили данные погибшего в 1943 году солдата. А вот обнаружили это место, где в годы войны размещался партизанский лагерь, школьники.

С подробностями корреспондент Петр Бутрим.

Она знала о нем, так сказать, заочно. Ведь своего дедушку Наталья Задорожная никогда не видела. Бабушка рассказывала, что до войны он был директором школы. Был призван на защиту Родины, но с поля боя так и не вернулся – погиб. Сухие геофакты из «похоронки», без деталей – на западе Беларуси. А вот где конкретно, родные и близкие не знали больше семи десятилетий. Пока внучке в Краснодарский край не прилетела весточка с координатами – места, где партизан Павел Осипов навсегда сложил свое оружие.

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Наталья Задорожная, жительница Краснодарского края (Россия):
Когда мне сообщили, я весь день плакала от обиды, что не с кем поделиться радостью. С одной стороны, горе, с другой стороны – радость, что наконец-то нашли, потому что мы не знали где он. Пропал без вести – где, что, как?

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Ниточкой, которая привела к ответам на эти вопросы, стала едва различимая надпись на дубе. Так случилось, что природный памятник стал надгробием.

«Никогда не терял надежды, что дедушка может найтись». В Брестской области погибшего фронтовика нашли по надписи на дереве

Расшифровали ее судэксперты. А вот обнаружили место бывшего партизанского лагеря школьники. Вместе с ним и стихийное кладбище неподалеку. Ведь бойцов во время войны так и хоронили – посреди леса.

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Петр Бутрим, СТВ:
Первоначальные захоронения партизан были найдены недалеко от штаба бригады. О большой стоянке именно в этом месте говорят траншеи, окопы, землянки и колодцы. Всего же в радиусе нескольких километров располагались 5-6 отрядов и больше тысячи партизан.

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Сергей Катков до сих пор не может поверить, что среди них был и его дед, судьба которого семье была неизвестна почти 80 лет. К тому самому дереву-обелиску внук партизана прилетел из Хабаровского края – за 8 тысяч километров.

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Сергей Катков, житель Хабаровского края (Россия):
Теперь мы точно знаем, что Осипов Павел Кузьмич не забыт, не потерян. Он есть. Есть его могила, где он похоронен. Спасибо белорусским братьям, которые заботятся, беспокоятся. Это очень сильно чувствуется.

В братскую могилу деревни Мохро партизаны были перезахоронены еще в 1951 году. Под именем – неизвестные. Но благодаря нацарапанной на дубе фамилии и работе с архивом определить имена многих погибших стало значительно легче.

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

Иван Кунаховец, председатель Мохровского сельисполкома:
Мы тоже проводим поисковую работу. Уже есть сведения о четырех человеках. Достоверно можно сказать, кто был похоронен и перезахоронен в братскую могилу под именем «Неизвестные».

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

А значит, на некогда безымянной братской могиле в скором времени появятся еще несколько табличек. Ведь лучше поздно, чем никогда.

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда

 

Люди в материале: Пётр Бутрим, Наталья Задорожная, Сергей Катков, Иван Кунаховец
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Удивительная история о том, как обычный полесский дуб стал местом народной памяти, а едва различимая надпись на нем положила начало уникальному...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске появилась единственная в Беларуси шахматная школа с лицензией FIDE
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика