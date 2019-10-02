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Камни уходят под землю: когда завершат ремонт Музея валунов в Минске

03.10.2019 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заросло и местами даже разрушилось. В столичном Музее валунов – ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь начали восстанавливать дорожки и лестницы.

Камни уходят под землю: когда завершат ремонт Музея валунов в Минске

Камни уходят под землю: когда завершат ремонт Музея валунов в Минске

Это первые глобальные работы с момента появления парка. Здесь свыше 2,5 тысяч камней. С высоты птичьего полета получается копия карты Беларуси. Однако с годами картина стала устаревать: камни на тропинках, которые означали реки, ушли под землю. Сейчас их достают и восстанавливают по изначальному проекту.

Памятник – республиканского значения, поэтому каждое действие – на особом контроле Министерства природных ресурсов.

Камни уходят под землю: когда завершат ремонт Музея валунов в Минске

Евгений Светогор, директор УП «Зеленстрой Первомайского района»:
На этот год в рамках данного текущего ремонта выделено 95 тысяч белорусских рублей.

Каждое дерево, каждый куст здесь несет свое значение. Поэтому абсолютно ничего меняться не будет. Будут установлены дополнительные информационные таблички. До конца октября планируется завершить данные виды работ.

Камни уходят под землю: когда завершат ремонт Музея валунов в Минске

Камни уходят под землю: когда завершат ремонт Музея валунов в Минске

Люди в материале: Евгений Светогор
 
 
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Новости Беларуси. Заросло и местами даже разрушилось. В столичном Музее валунов – ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь начали...
 
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