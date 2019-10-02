|
Сразу несколько ДТП затруднили движение транспорта в Минске: фотофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сразу несколько ДТП утром 3 октября доставили неудобства столичным автолюбителям. На проспекте Пушкина поперек проезжей части развернуло фуру, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Спустя время автопоезд смог самостоятельно уехать, и движение восстановилось.
А на Ульяновской столкнулись автомобиль скорой помощи и трамвай. ДТП помешало не только водителям, но и пассажирам общественного транспорта. Движение трамваев в направлении железнодорожного вокзала возобновилось только через час.
И еще одно крупное ДТП произошло на Партизанском проспекте. Водитель фургона не успел затормозить перед остановившейся на красный свет фурой. В итоге произошло столкновение с еще одним грузовиком. Пострадавших нет. Но движение на этом участке проспекта оказалось заблокировано.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сразу несколько ДТП утром 3 октября доставили неудобства столичным автолюбителям. На проспекте Пушкина поперек проезжей части развернуло фуру,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)