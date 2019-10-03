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УЕФА в восторге, как Беларусь пользуется их дотациями
Источник материала: Tut.by
3 октября в отеле «Мариотт» состоялась рабочая сессия одного из важнейших комитетов Союза Европейских футбольных ассоциаций, сообщает
Члены комитета из 28 европейских стран во главе с Карлом-Эриком Нилссоном, ряд сотрудников УЕФА и наблюдатель ФИФА Эмили Шоу посетили Технический центр и комплекс футбольных полей АБФФ.
Данные объекты финансировались в том числе в рамках программы УЕФА Хет-трик и являются примером целевого использования средств для развития игры номер один в регионе.
Дом футбола хочет и дальше развивать белорусскую футбольную инфраструктуру при поддержке комитета УЕФА Хет-трик.
— Уже в ближайшее время планируем укладку полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием в таких городах, как Барановичи, Молодечно, Борисов, Полоцк и Орша, — заявил председатель федерации Владимир Базанов.
— Уверен, объекты, сооруженные в Минске, способствуют росту результатов как мужских, так и женских команд Беларуси. Технический центр, который вы возвели, — и вовсе образцовая работа по созданию объекта, максимально полезного на всех футбольных уровнях. И я лично хотел бы выразить слова восторга тем, насколько качественно реализован проект, — в свою очередь нахваливал наши успехи председатель комитета Хет-трик Карл-Эрик Нилссон.
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3 октября в отеле «Мариотт» состоялась рабочая сессия одного из важнейших комитетов Союза Европейских футбольных ассоциаций.
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