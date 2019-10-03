Минское «Динамо» обыграло дома челябинский «Трактор»

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» одержало вторую победу подряд в КХЛ, одолев дома челябинский «Трактор» со счетом 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).

Минчане уверенно начали матч и после пяти минут вели уже 2:0. Голами отметились Илья Казьянин и Андрей Степанов. Сразу после этого главный тренер «Трактора» Петерис Скудра сменил вратаря.

Во втором периоде гости смогли выровнять игру и отыграли одну шайбу после броска Виртанена.

Правда, практически сразу минчане не только восстановили разницу в две шайбы, но и увеличили ее. Голами отметились Марк-Андре Граньяни и Франсис Паре — 4:1.





Казалось, после этого интрига окончательно умрет, но гости возродили ее после шайб Мансурова и Глинкина. В последние минуты «Трактор» имел несколько возможностей сравнять счет, челябинцы попали в штангу, несколько раз команду спас Энрот.

Динамовцы все-таки смогли продержаться, а на последней минуте Принс попал в пустые ворота — 5:3.





















































































































«Динамо-Минск»: Энрот (Осипков); Ерёменко — Граньяни — Пулккинен — Шор — Принс; Евенко — Готовец — Паре — Костицын — Казьянин; Дерябин — Устиненко — Мартынов — Демков — Степанов; Знахаренко — Стефанович — Китаров — Ковыршин — Феоктистов.

«Трактор»: Федотов (Сухачев); Сергиенко — Виртанен — Томас — Малыхин — Кейлоф; Карпухин — Меньшиков — Кручинин — Попов — Гика; Калинин — Бородкин — Глинкин — Шолохов — Трунев; Ясинский — Мансуров — Шаров — Карлин — Косов.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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