«Белавиа» ввела оплату за выбор мест в самолете

Предварительный выбор мест в самолете авиакомпании «Белавиа» стал платным. Услуга стоит от 5 до 30 евро.

Платный выбор места активна до 24 часов до вылета рейса, после этого оставшиеся места будут доступны для регистрации бесплатно.

Исключением являются места с увеличенным расстоянием между рядами кресел, а также в начале салона эконом-класса. Бесплатными эти места станут за три часа до рейса. Бесплатно непроданные места можно будет оформить только в аэропорту.

Пока услуга доступна в тестовом режиме данная услуга на рейсах в Алматы, Нур-Султан, Ашхабад, Баку, Барселона, Батуми, Ереван, Женева, Ларнака, Лондон, Париж, Тбилиси.

Платный предварительный выбор мест внедрен в рамках реализации планов по постепенному переходу к тарифным брендам, что позволит предлагать пассажирам более низкие уровни тарифов за счет разного набора предоставляемых услуг, сообщили в авиакомпании.