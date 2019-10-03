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Лукашенко избегает официальных лиц Евросоюза?

03.10.2019 21:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко не только спрыгнул с поездок в Брюссель, Варшаву, Мюнхен, Париж, но уже начал избегать и приезда высоких официальных лиц ЕС в Минск.

Лукашенко избегает официальных лиц Евросоюза?
Фото: kremlin.ru
4-5 октября в Минске планировалось заседание министров иностранных дел стран-участниц “Восточного партнерства”. На форуме ожидалось участие и Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Однако за день до форума Федерика Могерини отменила визит «из-за ряда изменений в повестке дня». Следом за ней от поездки отказались министры иностранных дел Литвы, Латвии, Польши.

Что же произошло? Директор по исследованиям аналитического центра EAST Андрей Елисеев объясняет скандальные события не только “неготовностью к подписанию соглашений об упрощении визового режима и реадмисии и вынужденной отменой визита польского министра”. По мнению аналитика, “недостающая мозаика – это своеобразное торпедирование встречи самим Лукашенко”.

- Сначала выяснилось, что Лукашенко 4 октября летит в Житомир на встречу с Зеленским и не сможет лично встретить европейских министров. Потом видимо оказалось, что Лукашенко решил и 5-го числа отправить вместо себя на переговоры Румаса и Макея и либо вовсе не уделить личной аудиенции, либо сделать её предельно короткой и формальной. А что можно обсуждать и о чём договариваться с Румасом, которого недавно публично унизили, не позволив опубликовать программу интеграции с Россией после его публичного о том обещания, 
справедливо рассудили иностранные министры, – отмечает Андрей Елисеев.


По его мнению, отношения между официальным Минском и Евросоюзом становятся все более непрогнозируемыми:

– И если версия про торпедирование со стороны Лукашенко верна, то его отношения с ЕС становятся ещё более пикантными. За последние два года Лукащенко упорно отказывался от всевозможных приглашений. Он спрыгнул с поездок в Брюссель, Варшаву, Мюнхен, Париж, так и не добрался до Риги и не факт, что доедет в этом году до Австрии, как ранее предполагалось, а тем более в Литву на перезахоронение Калиновского. А теперь уже начал избегать и приезда высоких официальных лиц ЕС в Минск.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко не только спрыгнул с поездок в Брюссель, Варшаву, Мюнхен, Париж, но уже начал избегать и приезда высоких официальных лиц ЕС в Минск.
 
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