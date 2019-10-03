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«Ну не на коровах же ему ездить»

03.10.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Польше сняли фильм о первых лицах политической сцены страны.

Накануне парламентских выборов вышел фильм об актуальных событиях политической жизни - «Политика», пишет belgazeta.by

Главные герои картины, от президента до лидеров оппозиции, абсолютно узнаваемы, сценарий написан с использованием реальных цитат и выступлений представителей истеблишмента. Единственное уточнение, которое все же должно появиться, чтобы пресечь эти невозможные фантазии - «Политика» вышла не в Беларуси, а в Польше.



Одна из наиболее сильных новелл - о бывшем пресс-секретаре и шефе кабинета Минобороны, который не имел высшего образования и работал до этого в аптеке
  Фото: скриншот
В первую неделю «Политику» посмотрело 1,5 млн человек, что уже выводит картину в категорию наиболее кассовых фильмов 2019г. в Польше. При этом ведущие издания страны чрезвычайно негативно оценили картину и язвительно прошлись по творческим способностям и моральному облику режиссера Патрика Вега. Все это говорит о том, как по-разному оценивается картина, если ты находишься внутри политического контекста и вне его. Польская критика просто размазывает фильм за конъюнктурность и очевидное, как им кажется, желание режиссера заработать на этом. Я же вследствие именно этих факторов, которые готова назвать и оценить иначе, вышла после просмотра фильма с наивным восхищением - у них такое возможно!..


Фильм состоит из нескольких новелл, отражающих реальные события местной политической жизни и повествующих о реальных героях политической сцены страны. Например, первая новелла посвящена Беате Шидло, занявшей пост премьер-министра сразу после победы консервативной партии «Закон и справедливость» в 2015г. (сейчас Шидло - депутат Европарламета). Режиссер выдергивает будущего премьера в момент, когда она кормит кур во дворе деревенского дома. Она не должна думать, о чем ей прямо говорит лидер партии Ярослав Качиньски - она должна быть «лицом» «хороших перемен» (лозунг правящей партии).

Премьер-министр спит на заседаниях правительства, подписывает подсунутый ей указ о повышении зарплат членам кабинета министров, потому что, как она потом будет кричать с трибуны Сейма, «они это заслужили».

Ее научат правильно жестикулировать, изменят внешний вид, брошка на отвороте жакета станет ее фирменным стилем - «как у Меркель». Но ничего не поможет, хотя «народ ее полюбил». Шидло и в кино, и в жизни сбросят с премьерского кресла так же стремительно, как туда посадили.

Одна из наиболее сильных новелл - о бывшем пресс-секретаре и шефе кабинета Министерства обороны Бартоломее Мисевиче. Он стал пресс-секретарем, не имея высшего образования - на момент занятия этой должности он работал в аптеке. В фильме показаны реальные события, как Мисевичу, не имеющему воинского звания, отдают честь генералы. Как он кутит в Белостоке и раздает должности.

О том, что происходило тогда в польской армии, мне рассказывал генерал в отставке, экс-командующий подразделениями специального назначения (GROM), бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Роман Полько.

«Польская армия пережила две катастрофы - сначала расстрел польских офицеров в Катыни, потом - авиакатастрофа под Смоленском, - рассказывал генерал. - То, что происходит сегодня, сложно поддается объяснению».


После того как министром обороны был назначен Антоний Матеревич (тоже герой фильма), в польской армии начали происходить масштабные чистки. В генеральном штабе было заменено 90% военных, в генеральном командовании - 82%.

По словам Романа Полько, военных, которые начинали свою службу еще до 1989г., просто выталкивают из армии: «Я знаю этих людей и знаю, что они хотели бы продолжить служить. Это опытные и хорошо образованные военные - они учились на Западе, в структурах НАТО. Но нынешний министр обороны предпочитает доверять Мисевичу, у которого даже нет высшего образования! Которого внезапно стали чествовать, как министра, и который дает задания генералам! Такого никогда не было! Раньше генералы всегда встречались напрямую с министром обороны. А сегодня командующий войсками специального назначения в течение года не может встретиться министром обороны. И что он должен сказать своим подчиненным?.. Что у него нет контакта с министром, что его игнорирует какой-то Мисевич?..»

Бартоломея Мисевича сняли с должности. И в первую очередь потому, что о скандальном поведении пресс-секретаря Минобороны писали ведущие медиа страны и говорили с трибун в Сейме. Все, как было показано в фильме.

Еще там есть депутат-моралист, который вещает о нравственности, а сам изменяет жене с любовницей. До поры до времени он как-то уживается с женой, любовницей и партией, искренне считая, что это возможно, поскольку каждой он искренне служит. Но какая женщина согласится делить любовь с кем-то, а тем более партия?..

Еще есть ксендз - создатель католического телевидения и радио (его блестяще играет Збигнев Замаховски), который бессовестно манипулирует не только цитатами из Евангелия, но и юными душами. Он ездит на мерседесах, потому что «ну не на коровах же ему ездить».

И, конечно, была новелла, посвященная человеку, который стоит за всеми политическими решениями в Польше, - лидеру партии «Закон и справедливость» Ярославу Качиньскому, великолепно сыгранному Анджеем Грабовским. Вообще, в этой картине играют лучшие актеры польского кино и театра.

Качиньски в кадре всегда появляется со своим котом (у него действительно есть кот), которого он постоянно гладит. Камера дает нам возможность увидеть лицо Качиньского, она все время его словно изучает - и мы видим перед собой измученное, старое лицо очень одинокого человека. Так и не пришедшего в себя после смерти брата (президент Польши Лех Качиньски погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010г.). Ярослав Качиньски холостяк, у него никого нет, кроме кота. И этот кот в фильме является символом ужасающего одиночества, холода и пустоты. Никого и ничего рядом, только теплый комочек шерсти - хотя бы о него согреть руки. Его другом становится случайный человек - физиотерапевт, который приходит ему массажировать ногу. Глава партии учит его бросать камешки над водой Вислы - так, чтобы они подпрыгивали, и они вместе смотрят телепередачи.

Мои друзья-либералы очень скептически отнеслись к «очеловечиванию» Качиньского, полагая, что тем самым Патрик Вега хотел «подлизаться» к партийному руководителю.


Мне так не кажется. Образ получился живым и неоднозначным, как и все кино - очень смешным и вовсе не примитивной конъюнктурной агиткой. Досталось всем: и правящей партии, и оппозиции. В финале фильма появляется звезда польского кино Даниэль Ольбрыхски. Его героя, 80-летнего старика, затаскивает в политику в корыстных целях оппозиционная партия. Он этого не понимает, пишет свою программу, по которой должна «торжествовать правда». Но не правда торжествует - а цинизм и ложь. В Сейме герой Ольбрыхского произносит речь о том, что «мы здесь должны работать для тех, кто нас избрал», что только это и важно. В конце речи он поворачивается к депутатам спиной, становится на стул, спускает брюки и показывает голый зад. Это действительно было в польском Сейме. Как и многое другое, о чем рассказывает «Политика» накануне парламентских выборов в Польше. С разницей в один месяц они пройдут и в Беларуси. Вот только «кина не будет».
 
 
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В Польше сняли фильм о первых лицах политической сцены страны.
 
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