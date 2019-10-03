Украина: первая громкая отставка в команде Зеленского. Это победа Коломойского?





Пресс-служба Александра Данилюка





Отставка Данилюка стала первой по-настоящему серьезной кадровой потерей команды Владимира Зеленского, обнажившей борьбу групп влияния внутри монолитной, на первый взгляд, украинской власти. Он открыто и жестко критикует главу офиса президента Андрея Богдана, считающегося самой влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и призывает того уйти в отставку.





Однако и после ухода с поста Александр Данилюк не переходит в оппозицию к президенту, а, более того, считает, что все прогрессивные люди должны максимально поддерживать Владимира Зеленского.





"Я не мессия. Это работа. Ты чувствуешь, что ты эффективен - ты ее выполняешь. Когда ты на каком-то этапе чувствуешь, что ты не эффективен, ты уходишь. Главное - люди должны понимать твое решение, и Владимир Зеленский это решение понимает. И он также понимает, что я буду готов его поддерживать", - заявил Данилюк.





3 октября Зеленский назначил новым секретарем СНБО бывшего мэра Луганска Алексея Данилова. Последние два месяца Данилов был заместителем Данилюка по Совбезу.

Кто такой Александр Данилюк

Александр Данилюк присоединился к команде тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского в феврале этого года: в кампании самого известного комика Украины он занимался налаживанием контактов его штаба с дипломатами и международными организациями.





Уже тогда киевские эксперты называли присоединение Данилюка к команде Зеленского ценным приобретением для новичка в политике. Данилюк был одним из немногих в окружении Зеленского людей, имевших практический опыт и в политике, и в бизнесе.

Инвестменеджер с опытом работы в Великобритании и США, Данилюк на тот момент мог похвастаться сотрудничеством сразу с тремя президентами Украины. При Викторе Ющенко он был советником премьер-министра по экономическим вопросам. При Викторе Януковиче - советником президента, возглавлявшим координационный центр по внедрению реформ, улучшению инвестклимата и отношений с МВФ.

Наконец, при Петре Порошенко он был представителем президента в правительстве, затем заместителем главы администрации президента по экономическим вопросам и, наконец, министром финансов Украины. На этой должности Данилюк часто конфликтовал с премьером Владимиром Гройсманом - в конце концов, глава правительства внес в парламент представление об отставке своего министра.

Активом Данилюка называли репутацию реформатора и разветвленную сеть контактов в международных организациях и дипломатических кругах - именно такие люди перед выборами были очень нужны Владимиру Зеленскому.





После победы Зеленского на президентских выборах Данилюку прочили кресло министра иностранных дел, главы администрации президента, премьер-министра и даже посла Украины в США. Однако в результате его назначили секретарем Совета национальной безопасности и обороны.





В украинских реалиях эта должность, в зависимости от личных качеств занимающего ее человека и его отношений с другими центрами власти могла превратиться как в один из "центров силы" государства, как это было при предшественнике Данилюка Александре Турчинове, так и стать почетной ссылкой для "счастливчика".





В случае Данилюка киевские наблюдатели обращали внимание на то, что у секретаря Совбеза отобрали кабинет в здании администрации президента, в котором ранее работал его предшественник, и, следовательно, возможность срочного личного контакта с главой государства.





Сам Данилюк говорил, что ориентирован на реформирование СНБО, а оно требует постоянной работы с сотрудниками Совбеза. Слухи же о том, что некие недоброжелатели не допустили его назначения на более важную государственную должность, Данилюк решительно отвергал.

Суды по "Приватбанку"

О том, что Александр Данилюк написал заявление об уходе с поста секретаря Совбеза, стало известно в прошлую пятницу. Указ президента о его отставке был опубликован в понедельник.





В этот же день состоялся разговор Данилюка с Зеленским. В интервью Би-би-си бывший секретарь Совбеза напрочь отказывается раскрывать его содержание.





Впрочем, о причинах, побудивших его написать заявление об отставке, он говорит откровеннее.

"Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг "Приватбанка", когда на протяжении последних недель произошли события, вызвавшие огромный резонанс", - говорит Данилюк.





"Это касается обысков в "Приватбанке", поджога машины и дома (бывшей главы Национального банка Украины) Валерии Гонтаревой, и некоторого прогресса в судах (по делам о национализации "Приватбанка")", - уточняет он.





В бытность министром финансов Александр Данилюк был одним из ключевых участников процесса национализации крупнейшего банка Украины "Приватбанка", состоявшейся в конце 2016 года. Это решение тогда объясняли чрезвычайно плохим состоянием системного банка; национализацию поддержали МВФ и другие западные партнеры Украины.





Бывший собственник "Приватбанка" Игорь Коломойский заявляет, что государство тогда оперировало неверными данными о состоянии банка, и сегодня оспаривает правомерность национализации в суде. В апреле этого года суд первой инстанции признал национализацию "Приватбанка" незаконной, сейчас дело находится на стадии апелляции.





Формальным инициатором и исполнителем национализации была глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Сейчас она проживает в Великобритании и в интервью Би-би-си заявила, что считает некоторые заявления Коломойского в свой адрес угрозами. 17 сентября этого года неизвестные подожгли дом Гонтаревой под Киевом. Двумя неделями ранее неизвестные подожгли автомобиль невестки бывшей главы Национального банка.





Игоря Коломойского связывают давние деловые отношения с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским: на принадлежащем Коломойскому телеканале "1+1" выходили проекты комик-студии Зеленского, а во время избирательной кампании этот канал поддерживал кандидата в президенты Зеленского.





13 сентября Коломойский заявил, что видит хорошее окно возможностей для некого "мирового соглашения" с государством, чтобы "выйти из ситуации".





Ранее он заявлял, что не претендует на возврат ему "Приватбанка" как такового, однако готов обсуждать сумму компенсации за необоснованное, по его словам, лишение его частной собственности.

Последствия для государства

Александр Данилюк, принимавший непосредственное участие в национализации "Приватбанка", считает, что отмена этого шага принесет Украине катастрофические последствия.





Возможные денежные выплаты бывшим собственникам банка из государственного бюджета - а их размер, по оценкам Данилюка, может составлять около 2 млрд долларов - он называет "маленькой частичкой" проблем.





"О чем была национализация "Приватбанка"? О том, что государство Украина может ограничивать влияние очень влиятельных олигархов… (В случае отмены национализации) инвесторы поймут, что Украина не способна заниматься деолигархизацией, есть влияние на институты. МВФ скажет: увидимся в следующий раз, когда вы покажете, что вы опять серьезны. И это будет эффект снежного кома. Нет МВФ - нет инвестиций, не будет приватизации, всего, что дает толчок экономике", - говорит Данилюк.









Миссия МВФ завершила свою работу в прошлую пятницу. Вопреки ожиданиям, она не договорилась с правительством о новой программе сотрудничества.





Александр Данилюк говорит, что из общения с членами миссии сделал вывод о том, что такой результат их работы был обусловлен неопределенностью с дальнейшим развитием ситуации вокруг "Приватбанка".





Тем не менее, в заявлении по итогам работы миссии МВФ не упоминается национализированный банк непосредственно: в документе обращают внимание на плохие условия ведения бизнеса, коррупцию и доминирование государства и олигархов в целых секторах экономики.

"Конфликт интересов"

Одна из самых влиятельных фигур украинской власти - глава офиса президента Андрей Богдан. До назначения он был личным юристом Игоря Коломойского, в частности, вел его дела, связанные с "Приватбанком".









UNIAN

Александр Данилюк конфликтовал с Андреем Богданом





В интервью Би-би-си Александр Данилюк заявил, что Богдан имеет конфликт интересов, связанный с его причастностью к судам бывших владельцев "Приватбанка" против государства, и призвал его написать заявление об отставке.





"Мое видение - здесь действительно есть конфликт интересов, и его нужно устранить. Потому что если его не устранить, не будет доверия к любым происходящим процессам", - говорит он.





Данилюк признает, что его отношения с Богданом еще со времен президентской избирательной кампании остаются напряженными, причем дело тут не только в разном отношении к ситуации с "Приватбанком".









"У нас с ним абсолютно разные ценности, разные подходы, разные бэкграунды. Я полжизни прожил за границей, видел, как все работает в развитых странах… Мы тут привыкли, что у нас у всех есть телефоны, и мы сейчас кого нужно наберем и сейчас "порешаем". Это точно прошлое, и это то, что тянет Украину назад. Люди, которые привносят это в новую власть, несут чрезвычайные риски… Мы с Богданом очень сильно в этом отличаемся", - говорит Данилюк.





"Я с уважением отношусь к парламенту. Я считаю, что правительство должно работать максимально независимо и нести полную ответственность [за свою работу]. Тогда будет правильный баланс, и в этом состоит рецепт успеха. Андрей это видит немного иначе. Я думаю, это ошибочная стратегия, которая очень быстро создаст проблемы", - добавил экс-секретарь Совбеза.





Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванного собеседника в президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде сообщало, что депутаты от этой партии не удовлетворены отношением к ним со стороны офиса президента. Источник издания заявил, что фракцию хотят превратить в "абсолютно ручных зверьков".





"Там [в "Слуге народа"] есть сумасшедшие, психически больные люди. Срез общества… Кто-то чувствует себя зверьком - что мы можем сделать?" - прокомментировал сам Богдан эти выражения в интервью Би-би-си.





Тем не менее, Александр Данилюк считает, что его ключевые инициативы - например, создание Службы финансовых расследований, реформа Службы безопасности Украины, реформа структуры Совбеза - были заблокированы непосредственно офисом президента.





Александр Данилюк сказал Би-би-си, что обсуждал эту проблему с президентом Зеленским, однако отказался сообщать подробности их разговора.





В то же время, с самим Богданом Данилюк этот вопрос не обсуждал.





"Не имеет смысла", - сказал он.

"Формула Штайнмайера"

В интервью Би-би-си бывший секретарь Совбеза говорит, что неоднозначно воспринял новость о согласовании Киевом "формулы Штайнмайера", определяющий порядок вступления в действие закона об особом статусе не контролируемой правительством части Донбасса.





Он обращает внимание на то, что подготовка к этому шагу велась втайне от украинского общества.





"Так не должно быть, это создает серьезное недоверие, это опасно", - говорит Данилюк.





Содержание согласованного Украиной документа, по его словам, также оставляет очень много пространства для интерпретаций, и это тоже огромный риск.









Накануне президент Зеленский заявил, что Украина согласится на проведение выборов на территории отдельных районов Донбасса только после демилитаризации этого региона и передачи под контроль Киева ныне неконтролируемого участка украинско-российской границы.





В то же время, в совместном заявлении лидеров непризнанных формирований отмечается, что согласованием "формулы Штайнмайера" Киев признал право Донбасса на "самостоятельное определение своей судьбы".





"И мы будем продолжать переговоры в Минске , чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия... Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявили лидеры самопровозглашенных образований ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.





Кроме того, Александр Данилюк, ссылаясь на свой недавний опыт общения с украинскими силовиками на линии соприкосновения на Донбассе, отметил высокий уровень недоверия солдат на передовой к решениям, в частности, о разведении сил, о которых договаривается команда Зеленского.





"Я видел риски и планировал серьезный разговор с президентом на эту тему… У нас этот разговор не сложился, но я все-таки поговорю с ним по этому поводу", - сказал Данилюк.





Он выразил сожаление, что ответственность за "минский процесс" об урегулировании на Донбассе возложена на офис президента, а не на Совбез, который обладает достаточным потенциалом для того, чтобы обеспечивать качественное ведение этих переговоров Киевом.





"Такие ошибки опасны. Я считаю, что это такая борьба за власть, чтобы что-то подтянуть себе… Люди не понимают, что, в конце концов, это ответственность. Потом нужно показывать результат. Все эти бюрократические игры кому-то приносят удовольствие, но мне это точно не интересно… Я не хочу тратить время на споры с людьми, которые думают о концентрации полномочий или на самом деле ничего не понимают", - заявил Данилюк.









В то же время бывший секретарь Совбеза отказался комментировать уровень компетентности отдельных переговорщиков от Киева.





"Относительно профессионализма команды скажу так: есть очень серьезный потенциал для его повышения", - резюмировал Александр Данилюк.



