В Ираке введен комендантский час

Протесты начались во вторник в Багдаде, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В Багдаде ранения получили не менее 15 человек.













заявлении пресс-службы ведомства в Facebook. "Министр обороны отдал указ привести в повышенную боевую готовность все части, (с тем чтобы) сохранить суверенитет государства, правительственные объекты, жизненно важные цели и все посольства и дипмиссии, и призвал к сдержанности", - говорится впресс-службы ведомства в Facebook.





По данным телеканала al-Sumaria, в провинции Зи-Кар в ходе разгона протестов погибли пять человек, из них один сотрудник служб безопасности, ранены 50.

В Багдаде службы безопасности перекрыли три моста, ведущих к Зеленой зоне, где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии, передает телеканал al-Mayadeen.





Протестующие перекрыли также дорогу в международный аэропорт столицы. По заявлениям властей, навигация в воздушной гавани продолжается в обычном режиме.









Комендантский час объявлен в провинциях Васит и Зи-Кар.

В провинции Наджаф демонстранты подожгли здание местной администрации. Губернатор провинции распорядился отпустить на свободу всех задержанных ранее участников демонстраций, передает телеканал al-Sumaria.





В свою очередь иракский премьер Адель Абд аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности страны в связи с протестами, длящимися второй день и охватившими помимо столицы другие провинции.





Ранее иракское телевидение сообщало, что сотрудники служб безопасности применили слезоточивый газ и водометы с горячей водой против манифестантов, забрасывавших их камнями. Еще четверо полицейских пострадали в результате столкновений в провинции Мутанна на юге страны.









По данным СМИ, частично прекратили работу приложения Facebook, WhatsApp и другие соцсети. Ранее в соцсетях распространялись призывы к протестам и видео с мест демонстраций.



