Чем отличаются фестивали в Минске и Екатеринбурге: россиянка рассказала, как погуляла на Дне танкиста

портал Екатеринбурга E1.RU. «Wargaming Fest: День танкиста» прошел 15 сентября в столичном парке Победы. Впечатления российской туристки опубликовалЕкатеринбурга E1.RU.

«Все время, пока я гуляла по парку и смотрела на площадки феста, я подсознательно сравнивала Wargaming Fest с теми фестивалями, которые проходят в Екатеринбурге, и сразу же понимала, что у нас ничего подобного не будет примерно никогда,» – высказала мнение Юлия.













В качестве аргументов девушка привела отсутствие большого парка в своем городе и местных крупных компаний, которые решили бы «проспонсировать и организовать что-то для людей просто так – с бесплатным входом, кучей активностей и фуд-кортами, где никто не заламывал цены».

Приятно удивили Юлию разнообразие площадок и активностей, а также обилие биотуалетов.

«Мой любимый фестиваль из всех мероприятий, что бывают в Екатеринбурге, — «Ночь музыки». Но ее главная проблема — отсутствие туалетов, горы мусора на улицах и давка. В Минске я не увидела ничего из этого. Людей, пьющих пиво на фуд-кортах, я видела, а вот пьяных (вот таких агрессивно-пьяных людей, которые всегда все портят) — нет. Справляющих нужду — тоже, потому что в этом не было нужды, – заметила девушка. – Вдоль одной из центральных аллей стояли биотуалеты. И не пара штук, а пара десятков. Так что никаких очередей, во время стояния в которых кто-то бы не сдержался и пошел искать ближайшие неприметные кусты».

blizko.by Отметила Юлия и отсутствие мусора. Правда, по ее мнению, «дело, скорее, не в организации и достаточном количестве урн, а в жителях Минска . Такое чувство, что они не мусорят вообще, потому что так быстро убирать просто невозможно», пишет







