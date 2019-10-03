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Базанов о финподдержке УЕФА по программе «Хет-трик»: Построить как можно больше полноразмерных полей с искусственным покрытием

03.10.2019 23:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 октября в Минске прошло заседание комитета УЕФА по программе «Хет-трик», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это одно из важнейших направлений в европейской футбольной организации, которое оказывает финансовую помощь всем 55 странам-членам союза.

Базанов о финподдержке УЕФА по программе «Хет-трик»: Построить как можно больше полноразмерных полей с искусственным покрытием

Место встречи было выбрано неслучайно: наша страна – один из лучших примеров по правильному распределению финансовой поддержки. Сегодня стороны прорабатывают новые совместные проекты.

Базанов о финподдержке УЕФА по программе «Хет-трик»: Построить как можно больше полноразмерных полей с искусственным покрытием

Владимир Базанов, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Надеемся на помощь УЕФА и «Хет-трика» для того, чтобы мы как можно больше могли построить полноразмерных полей с искусственным покрытием.

Мы идем в регионы. Мы начинаем с таких больших городов, как Барановичи, Молодечно, Борисов, Полоцк, Орша. Естественно, хотелось бы, чтобы сделали во всех районах или районных центрах нашей родины.

То финанисрование, что будет нам выделено с 1 июля 2020 года, мы будем рассматривать в марте 2020 года на конференции.

Программа «Хет-трик» включает в себя не только развитие футбольной инфраструктуры. В нее также входят такие разделы, как развитие массового футбола, детского и женского.

Базанов о финподдержке УЕФА по программе «Хет-трик»: Построить как можно больше полноразмерных полей с искусственным покрытием

Базанов о финподдержке УЕФА по программе «Хет-трик»: Построить как можно больше полноразмерных полей с искусственным покрытием

Люди в материале: Владимир Базанов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 октября в Минске прошло заседание комитета УЕФА по программе «Хет-трик», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это одно из важнейших направлений в...
 
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