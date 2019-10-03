ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему

03.10.2019 23:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жильцы дома № 11 по улице Орловской устали от окопов с хламом у подъезда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему

Жильцы утверждают, что траншеям уже год. У ЖКХ другая правда: два месяца назад раскопки провели для последующих работ на кабельной линии. Но подрядчик со сроками затянул, та же история и с получением разрешений. Вот и получилось, что работа стоит, а яму закапывать нельзя. Место оградили и прикрыли, чем смогли.

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему

Мы писали коллективное письмо, но никакого ответа не было. За год там уже всё обвалилось, сгнило.

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему

В любой момент человек может потерять свое здоровье: переломать ноги, руки и просто убиться. За это надо наказывать.

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему

Александр Сидоров, главный инженер ЖКХ Центрального района:
В течение двух недель данная яма будет закопана. Вину за раскопки и ограждение мест раскопок несет подрядчик «ГрифРеставрация».

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему

Люди в материале: Александр Сидоров
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жильцы дома № 11 по улице Орловской устали от окопов с хламом у подъезда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Камни уходят под землю: когда завершат ремонт Музея валунов в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.10.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика