Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом

Источник материала: Вороновская газета





Большим концертом в Гродно закрыли декаду, посвященную Дню пожилых людей. Торжественное собрание в очередной раз сплотило представителей золотого возраста.









С 24 сентября по 3 октября уже девятый год подряд культурно-массовые мероприятия на Гродненщине объединяют тех, кто, несмотря на солидный возраст, занимает активную жизненную позицию. Стремительно пролетевшая по просторам региона декада «Золотой возраст» дала пожилым людям отличную возможность хорошо и насыщенно отдохнуть в эти дни. Для них было организовано большое количество концертов, познавательных экскурсий, выставок, встреч с интересными людьми. А сегодня со сцены звучали слова многочисленных поздравлений и душевных пожеланий.











Обращаясь к гостям торжества, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий сердечно поблагодарил собравшихся за неиссякаемый позитив, активное участие в жизни города и региона. К поздравлениям присоединился председатель областного совета ветеранов Иван Тустов, отметив, что сегодня ветеранская организация области объединяет более 200 тысяч человек, большинство из которых – завидные активисты.





Вслед за приветственными адресами со сцены зазвучали выступления творческих коллективов. Они стали прекрасным завершающим аккордом гродненской «золотой» декады.





Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by