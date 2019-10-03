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Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом

03.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом

Большим концертом в Гродно закрыли декаду, посвященную Дню пожилых людей. Торжественное собрание в очередной раз сплотило представителей золотого возраста.

Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом
Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом
Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом

С 24 сентября по 3 октября уже девятый год подряд культурно-массовые мероприятия на Гродненщине объединяют тех, кто, несмотря на солидный возраст, занимает активную жизненную позицию. Стремительно пролетевшая по просторам региона декада «Золотой возраст» дала пожилым людям отличную возможность хорошо и насыщенно отдохнуть в эти дни. Для них было организовано большое количество концертов, познавательных экскурсий, выставок, встреч с интересными людьми. А сегодня со сцены звучали слова многочисленных поздравлений и душевных пожеланий.

Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом
Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом
Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом
Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом

Обращаясь к гостям торжества, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий сердечно поблагодарил собравшихся за неиссякаемый позитив, активное участие в жизни города и региона. К поздравлениям присоединился председатель областного совета ветеранов Иван Тустов, отметив, что сегодня ветеранская организация области объединяет более 200 тысяч человек, большинство из которых – завидные активисты.

Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом

Вслед за приветственными адресами со сцены зазвучали выступления творческих коллективов. Они стали прекрасным завершающим аккордом гродненской «золотой» декады.

Декада «Золотой возраст» завершилась на Гродненщине большим концертом

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Большим концертом в Гродно закрыли декаду, посвященную Дню пожилых людей. Торжественное собрание в очередной раз сплотило представителей золотого возраста. С 24...
 
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