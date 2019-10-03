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Концерт дружбы на Втором форуме регионов Беларуси и Украины
03.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
После насыщенного на встречи, переговоры и двусторонние заседания первого дня Второго форума регионов Беларуси и Украины, который 3 и 4 октября проходит в Житомире, на центральной концертной площадке города состоялся яркий и масштабный концерт дружбы с участием артистов и творческих коллективов Беларуси и Украины.
Среди тех, кто выступал были и коллективы Гродненской области.
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После насыщенного на встречи, переговоры и двусторонние заседания первого дня Второго форума регионов Беларуси и Украины, который 3 и 4 октября проходит в Житомире,...
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