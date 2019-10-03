 Концерт дружбы на Втором форуме регионов Беларуси и Украины

Источник материала: Вороновская газета





После насыщенного на встречи, переговоры и двусторонние заседания первого дня Второго форума регионов Беларуси и Украины, который 3 и 4 октября проходит в Житомире, на центральной концертной площадке города состоялся яркий и масштабный концерт дружбы с участием артистов и творческих коллективов Беларуси и Украины.

Среди тех, кто выступал были и коллективы Гродненской области.































































Служба информации

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/