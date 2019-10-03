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ЦСКА Виктора Гончаренко снова проиграл в Лиге Европы

04.10.2019 00:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, проиграл во втором туре Лиги Европы барселонскому «Эспаньолу» — 0:2.


Фото: pfc-cska.com

Это уже второе поражение ЦСКА в турнире. В первом туре армейцы были биты в гостях «Лудогорцем» — 1:5.

Второе поражение потерпел и еще один российский клуб — «Краснодар». Кубанская команда уступила другой испанской команде — «Хетафе» — 1:2. Белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч.

Выступающий в одной группе с ЦСКА венгерский «Ференцварош» крупно проиграл дома «Лудогорцу» — 0:3. Николай Сигневич вышел на замену на 73-й минуте.

Казахстанская «Астана» уступила на своем поле сербскому «Партизану» — 1:2. Иван Маевский отыграл все 90 минут.

 
 
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Московский ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Гончаренко, проиграл во втором туре Лиги Европы барселонскому «Эспаньолу» - 0:2.
 
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