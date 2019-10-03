В Беларуси планируют принять профессиональные стандарты для управленцев всех уровней

Источник материала: Ежедневник





Министерство экономики презентовало проект профессионального стандарта для управленцев в коммерческих организациях. Данный стандарт будет касаться не только руководителей крупных холдингов, но и низового звена.

В результате международной помощи Министерством экономики в Беларуси был разработан профессиональный стандарт для руководителей всех уровней.

Документ еще должен пройти согласование, к середине ноября в планах внести его на утверждение в Минтруда. Как рассчитывают в Минэкономики, к апрелю 2020 года профессиональный стандарт должен заработать.

Презентуя проект документа на 84-м Республиканском клубе директоров и рассуждая на тему, почему появилась потребность в профессиональном стандарте для руководителей предприятий и компаний в нашей стране, начальник управления Минэкономики Дмитрий Крупский заметил, что сегодня «наш топ-менеджмент не обладает теми ключевыми компетенциями, которые обеспечивают конкурентоспособность национальной экономики».

«Элементарно, сегодня зачастую руководитель, когда назначается на должность, толком даже не знает, что он должен выполнять, какими умениями, навыками должен обладать. То есть профессиональный стандарт заполнит многие лакуны в наших документах», – отметил Дмитрий Крупский.

«Кроме этого, много раз озвучивалась проблема, что наша система образования не заточена на решение конкретных задач и решений, – добавил Крупский. – С принятием профессиональных стандартов мы эту проблему решаем».

Для чего нужны?

Как пояснил Дмитрий Крупский, профессиональные стандарты – это документ, в котором подробно расписан тот набор компетенций, иными словами, знаний, умений, которыми должен обладать специалист, под которого пишется этот профессиональный стандарт.

Что касается структуры, пояснил Крупский, в документе выделено и описано 4 уровня руководства коммерческих организаций: от начальника цеха (участка) до руководителя концерна.

«Может возникнуть вопрос: ну примем мы это профессиональный стандарт, а дальше что? – отметил представитель Минэкономики. – А дальше с его принятием мы запускаем институциональный механизм модернизации системы образования. Это значит, что как только Минтруда утвердит профессиональный стандарт, наша система образования вынуждена будет начать корректировку образовательных стандартов. От образовательных стандартов спускаемся еще ниже – и это уже образовательные программы конкретных курсов».

По словам Дмитрия Крупского, как минимум, можно выделить три пользователя этим документов: кадровики, резервисты и работники системы образования.

«Профессиональный стандарт – это основа для разработки должностных инструкций нового типа», – также отметил Крупский.

Между тем, в ходе дискуссии спикеру был задан вполне закономерный вопрос: не возникнет ли после внедрения данного документа в жизнь сразу же масса желающих проверять, контролировать, соответствует ли руководитель данной должности.

«Понятное дело, что желание проконтролировать, промониторить будет, – отметил представитель Минэкономики. – Но на пути этого, на мой взгляд, есть непреодолимая преграда: с технической точки зрения совершенно невозможно проверить компетенции руководителя. Например, как проверить и оценить, что руководитель применяет методики активизации творческого мышления? Это невозможно».

Захотят ли внедрять управленцы?

В комментарии «Ежедневнику» Крупский отметил, что фактически профессиональный стандарт – это перечень того, что должен знать и уметь руководитель сегодня.

«Если почитать все должностные инструкции, контракты, которые сегодня есть, то надо отметить, что степень их детализации, конкретики гораздо ниже, чем это прописано в стандартах. В европейских стрнах, все, что мы прописали в данном документе, все эти вещи уже давно прочно вошли в практику управления», – сказал он.

На вопрос, не будет ли данный документ, как и многие, просто для галочки, Дмитрий Крупский отметил, что для системы образования – это точно так не будет, поскольку для образования это фактически инструмент прямого действия.

«Образование должно будет сделать немало для переквалификации, для переподготовки своих преподавателей», – уточнил он.

«Что касается субъектов хозяйствования, то могу отметить, что руководители смогут узнать о том, что они должны знать и уметь, какими компетенциями должны обладать, как профессионалы, и в этом основная ценность этого документа», – отметил Крупский.

«Другое дело, что захотят ли все управленцы это внедрить, – обратил внимание представитель ведомства. – Да, по форме это все будет обязательным. При этом штраф за то, что управленец это не сделает, не предусмотрен. Поэтому те руководители, которые добропорядочны и законопослушны и видят в это смысл, они ознакомятся с ним и будут, скорее всего, охотно внедрять те положения, которые есть в профессиональных стандартах».