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Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

04.10.2019 06:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте проходит республиканский этап конкурса профессионального мастерства среди водителей МЧС.

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

В областной центр съехались лучшие водители из всех регионов страны. Участникам, прошедшим серьезный предварительный отбор, необходимо пройти теоретический этап на знание ПДД, а затем выполнить упражнения по вождению автомобилей.

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

На парковке у гипермаркета «Материк» оборудована специальная площадка, на которой водители демонстрируют свое мастерство. Победителей соревнований определят завтра.

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте проходит республиканский этап конкурса профессионального мастерства среди водителей МЧС. В областной центр съехались лучшие водители из всех...
 
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