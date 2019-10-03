Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте проходит республиканский этап конкурса профессионального мастерства среди водителей МЧС .





В областной центр съехались лучшие водители из всех регионов страны. Участникам, прошедшим серьезный предварительный отбор, необходимо пройти теоретический этап на знание ПДД , а затем выполнить упражнения по вождению автомобилей.





На парковке у гипермаркета «Материк» оборудована специальная площадка, на которой водители демонстрируют свое мастерство. Победителей соревнований определят завтра.











































