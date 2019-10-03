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Конкурс профессионального мастерства среди водителей МЧС проходит в Бресте
04.10.2019 06:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте проходит республиканский этап конкурса профессионального мастерства среди водителей
В областной центр съехались лучшие водители из всех регионов страны. Участникам, прошедшим серьезный предварительный отбор, необходимо пройти теоретический этап на знание
На парковке у гипермаркета «Материк» оборудована специальная площадка, на которой водители демонстрируют свое мастерство. Победителей соревнований определят завтра.
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В Бресте проходит республиканский этап конкурса профессионального мастерства среди водителей МЧС. В областной центр съехались лучшие водители из всех...
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