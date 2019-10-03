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Стихийный проезд под Кобринским мостом перекрыли. Жители удивляются - а смысл?

04.10.2019 06:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Под Кобринским мостом поставили металлический забор, тем самым перекрыли местным жителям кротчайший путь на ул. Д. Донского, на Набережную, и т. д.

Стихийный проезд под Кобринским мостом перекрыли. Жители удивляются - а смысл?

Теперь, чтобы попасть к примеру на ул. Д. Донского, жителям необходимо делать большой круг: ул Октябрьская - Сикорского - Кобринский мост - Нефтяная - подняться на Кобринский мост с другой стороны - и только тогда попадаешь на ул. Д. Донского.

Стихийный проезд под Кобринским мостом перекрыли. Жители удивляются - а смысл?

До того, как установили ограждение, на эту улицу можно было легко попасть: проехать с ул. Октябрьской под Кобринским мостом и сразу выезжаешь к остановке Зеленая, и попадаешь на эту улицу. Вместо того, чтобы положить асфальт на этот кусочек дороги, взяли забор поставили. И сейчас нет близкой дороги к району Набережная, Южный, Вулька.

 
 
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  Под Кобринским мостом поставили металлический забор, тем самым перекрыли местным жителям кротчайший путь на ул. Д. Донского, на Набережную, и т. д. Теперь, чтобы...
 
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