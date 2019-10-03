Открылась фотоэкспозиция «Главная царапина» белорусского фотографа Игоря Савченко

Источник материала: Виртуальный Брест

- Очень важная первая выставка этого года приехала к нам. Мы вдохновлены!





Такими словами открылась фотоэкспозиция «Главная царапина» белорусского фотографа, «живой легенды», Игоря Савченко.





37 черно-белых фотографий. Экзотическая для большинства современников классическая «мокрая» фотопечать. Классически оформленные в паспарту фотоотпечатки. с растушеванными – свойство старой советской фотопленки – краями. Монотонно-серые с едва узнаваемыми деталями. Контрастные черно-белые или тонированные в сепию, теплого коричневатого оттенка. Царапины, присущие старым негативам. На некоторых – прорисованные ярко-красные линии – царапины или следы подпорченного временем фотографического слоя. Большая чать работ выполнена автором в начале 1990-х гг.





Сюжеты-детали. Сюжеты-размышления. Сюжеты-сопоставления.

Можно почитать мнение искусствоведов. Можно наполнить экспозицию своим собственным содержанием, вглядываясь и обобщая детали.

Стоит увидеть? Может быть. До 26 октября.