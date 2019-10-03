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Яндекс.Такси и Chrysler столкнулись в Барановичах
04.10.2019 06:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло примерно в 20 часов 3 октября на улице 50 лет БССР в городе Барановичи.
ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО
Как рассказали очевидцы аварии, автомобиль Renault Logan (такси) попытался развернуться из крайней правой полосы и столкнулся с проезжающим автомобилем Chrysler.
В аварии пострадал водитель такси – его увезла скорая помощь.
По факту ДТП проводится проверка.
ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО
ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО
ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО
ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО
ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО
ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО
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ДТП произошло примерно в 20 часов 3 октября на улице 50 лет БССР в городе Барановичи. ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО Как рассказали очевидцы аварии,...
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