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Яндекс.Такси и Chrysler столкнулись в Барановичах

04.10.2019 06:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло примерно в 20 часов 3 октября на улице 50 лет БССР в городе Барановичи.

Яндекс.Такси и Chrysler столкнулись в Барановичах

ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО

Яндекс.Такси и Chrysler столкнулись в Барановичах

Как рассказали очевидцы аварии, автомобиль Renault Logan (такси) попытался развернуться из крайней правой полосы и столкнулся с проезжающим автомобилем Chrysler.

В аварии пострадал водитель такси – его увезла скорая помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

Яндекс.Такси и Chrysler столкнулись в Барановичах

ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО

Яндекс.Такси и Chrysler столкнулись в Барановичах

ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО

Яндекс.Такси и Chrysler столкнулись в Барановичах

ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО

Яндекс.Такси и Chrysler столкнулись в Барановичах

ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО

Яндекс.Такси и Chrysler столкнулись в Барановичах

ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО

Яндекс.Такси и Chrysler столкнулись в Барановичах

ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО

 
 
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  ДТП произошло примерно в 20 часов 3 октября на улице 50 лет БССР в городе Барановичи. ДТП на ул. 50 лет БССР. Фото: Руслан РЕВЯКО Как рассказали очевидцы аварии,...
 
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